Tolmin najbolj zdrava občina. Kako pa je kaj v vaši?

V primerjavi z lanskim letom je vidno, da so se kazalniki zdravja izboljšali na več področjih. Manj je recimo bolnišničnih obravnav zaradi astme pri otrocih in mladostnikih ter zaradi klopnega meningoencefalitisa, pa tudi manj prebivalcev je prejelo zdravila zaradi težav s povišanim krvnim tlakom in duševnih težav. Zmanjšuje se tudi stopnja novo odkritih rakov debelega črevesa in danke.

Pri nekaterih kazalnikih pa so na NIJZ zaznali poslabšanje na nivoju Slovenije. Tako se je v dobri polovici občin v primerjavi z objavo v letu 2019 povečal delež prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni, pa tudi število srčnih kapi in zlomov kolka pri prebivalcih, starejših od 65 let, ter število novih primerov raka, ki ne vključuje nemelanomskih kožnih rakov.

V primerjavi s petimi leti nazaj se je povečala udeležba v vseh državnih presejalnih programih za raka. V primerjavi z letom 2016 se je odzivnost v Program Svit povečala v 90 % slovenskih občin (v 19 občinah se odzivnost ni povečala), v program ZORA pa v 64 % občin. Presejanost v programu DORA, ki jo NIJZ objavlja prvič, je prav tako visoka in na nivoju Slovenije presega 76 %.

Občina zdravja 2020 je Tolmin

Letos so prvič izbrali tudi občino zdravja – ključni kriteriji so poleg zdravstvenih kazalnikov bili tudi zainteresiranost in aktivnost občine za izboljšanje zdravja svojih prebivalcev. Med favoritinjami so bile občine Črna na Koroškem, Jesenice, Ljutomer, Kočevje, Mokronog-Trebelno, Pivka, Ptuj, Velenje in Tolmin. Prav Tolmin je postal občina zdravja. Kot so zapisali na NIJZ, skrb za zdravje v Tolminu razumejo celovito in sprejemajo ukrepe, ki povezujejo različne službe in dejavnosti. Podrobneje si lahko podatke za občino ogledate na tej povezavi.