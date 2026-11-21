Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Soče, Tolmina, Bohinja in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Potres z magnitudo 2,3 je območje stresel ob 9.46 na globini osem kilometrov.

O zaznavanju potresa je doselj poročalo 80 prebivalcev (tudi izven naselij in izven Slovenije).