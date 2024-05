Tolminska korita spet odprta za obiskovalce

Zemeljski plaz v Zatolminu, ki je bil konec januarja usoden za domačina in je obenem ogrozil pot do Tolminskih korit in Čadrga, so sedaj sanirali. Ker so dela končali celo dva tedna pred rokom, so že odprli eno najbolj obiskanih turističnih točk v Posočju: Tolminska korita, ki so jih turisti težko pričakovali. Še vedno pa ni mogoče do cerkve sv. Duha v Javorci, ki nosi znak evropske dediščine.