Tolminski župan prebivalcem Baške grape: Ne čakajte, da bo voda na vratih

Na sestanku celotnega občinskega štaba civilne zaščite Občine Tolmin so zbrani pregledali opravljena dela in stopili v stik z vzdrževalcem državne ceste in pogodbenimi podizvajalci, je dejal poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Miha Vencelj.

Tolminski župan Alen Červ pa je po sestanku poudaril, da morajo v tem trenutku pozornost posvetiti vsem cestnim odsekom in odsekom vodotokov, ki so se izkazali za problematične, in tja pripeljati dovolj težke gradbene mehanizacije. "Tako je koncesionar že začel dela na lokaciji odtrgane ceste med Hudojužno in Podbrdom, kjer je treba čim prej, najpozneje do torka, zagotoviti prevoz za interventna vozila nujne medicinske pomoči," je dejal.