Tolpi mladoletnikov v Celju ustrahujeta občane: 'Življenje postaja neznosno'

Konec januarja smo poročali o tem, da so se v Celju pojavile organizirane skupine mladoletnikov, ki napadajo starejše ljudi. Napad na občana, ki so ga najprej zmerjali, nato pa tudi fizično napadli, je Policija potrdila, a hkrati ob tem tudi sporočila, da drugih podobnih primerov v zadnjem času niso obravnavali.

Toda po objavi članka so se nam oglasili številni Celjani, ki jih je odgovor Policije razočaral. Kot pravijo, se divjanje mladoletniških tolp, predvsem v KS Dečkovo naselje na območju Novega trga, stopnjuje že od poletja. Prav tako so nam sporočili, da so o vsem obvestili pristojne službe ter da je Policija o aktivnosti skupin in dogodkih zelo dobro obveščena.

Izsiljevanje za denar, vdiranje na balkone in celo grožnje s posilstvom

Kot so nam povedali stanovalci bloka na Novem trgu, gre za dve večji skupini, skupno okrog 25 mladoletnikov, ki prihajajo v Novo vas z vseh koncev mesta, zbirajo pa se ob poligonu pump track, ki so ga postavili med bloki. "Razdeljeni so v dve skupini. V eno spadajo stari do približno 13 let, v drugi pa so starejši mladoletniki. Večinoma gre za otroke, stare med 12 in 16 let," so nam povedali.

Vse skupaj se je začelo v prvem valu epidemije, razmere pa so se dodatno zaostrile poleti. Kot pripovedujejo prebivalci, je življenje v soseski zaradi divjanja mladoletnikov postalo skorajda neznosno. Najhuje je med vikendi. Nekaj dni pred našim obiskom so s kamenjem obmetavali delavce na bližnjem gradbišču. "Pritlična stanovanja so stalno na udaru. Vanje letijo jajca, kepe in kamenje. Razbili so tudi steklo v prvem nadstropju. Prevračajo zabojnike, zmerjajo ljudi," je dejala stanovalka, ki ob tem pravi, da po 19. uri ne upa sama peljati psa na sprehod.

Še preden pade noč, igrišča zapustijo drugi otroci, saj naj bi jih člani tolp ustrahovali. Ti se po pripovedovanjih oblečejo v temna oblačila, dajo kapuce čez glavo in nosijo maske. "Težko jih je prepoznati. Organizirani pa so tako, da na več koncih povzročajo nemir, nato pa se razbežijo in čez nekaj časa vrnejo ter nadaljujejo s početjem,"je povedal sogovornik. Ne ustavi jih niti policijska ura ob devetih zvečer.

"Vzpenjajo se tudi na elektro hiško, ki stoji ob cesti, se na njej prerivajo in pretepajo, eden izmed podvigov pa je bil, da so na streho elektro hiške zvlekli trgovinski voziček in ga potem porivali s strehe pred mimo vozeče avtomobile, kolesarje ali pešce ali pa za njimi. Početje mladine na elektro hiški je tudi zelo nevarno in v primeru padca s hiške bi lahko bile poškodbe hude," opozarjajo.

Da dogajanje nikakor ni nedolžna igra otrok, potrjujejo različna pričevanja."Grozili so mi s posilstvom hčerke, ki jo je sedaj strah vsakokrat, ko zapusti stanovanje. Grožnje so izrekli otroci, ki obiskujejo isto osnovno šolo kot ona. Moj otrok ni varen na poti v šolo sredi belega dne," nam je povedala stanovalka Novega trga. V njenem vhodu so pred božičem vdrli na teraso starejšega gospoda. "Ko sem prišla iz trgovine, sem našla fanta na balkonu v pritličnem stanovanju. Že dalj časa je namreč vsaj eden od članov tolpe ustrahoval 70-letnega gospoda, ki ne sliši in je dementen. Razbijali so mu po oknih, jih mazali z gorčico in kečapom. Gospod je v strahu zbežal iz stanovanja."