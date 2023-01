Tom Hanks v filmski priredbi svetovne knjižne uspešnice

V posrečeni komediji igrajo še Mariana Treviño (serija Club the Cuervos), Rachel Keller (serije Fargo, Legion, Tokyo Vice) in Manuel Garcia-Rulfo (Sedem veličastnih, serija The Lincoln Lawyer). Zanimivo je, da je mladega Otta v filmu odigral Hanksov sin Truman, ki se je prvič izkazal v tako pomembni vlogi. Za režijo je bil zadolžen Marc Forster (V iskanju dežele Nije, Svetovna vojna Z), scenarij pa je po švedskem romanu ustvaril David Magee, ki si je prislužil nominacijo za oskarja za filma Pijevo življenje in V iskanju dežele Nije. Vsekakor velja omeniti, da je v produkcijski ekipi tudi sam Hanks, kar bo zagotovo pozitivno vplivalo na končni vtis filma. Sodelovala pa je celo Hanksova žena, Rita Wilson, in sicer pri glasbenem delu: s kolumbijskim glasbenikom Sebastianom Yatrom je odpela pesem Til You're Home in je tudi soavtorica besedila.

Knjiga Mož z imenom Ove, številka 1 znamenite lestvice New York Timesa, je bila prodana v več kot 3 milijonih izvodov in bralci po vsem svetu življenjsko dramo z elementi humorja samo hvalijo. Knjiga na voljo tudi v aplikaciji Mladinska knjiga Plus, ki jo lahko uporabniki za 14 dni testirajo brezplačno. Za dostop do aplikacije slediš navodilom na tej spletni strani.

Zato tako ljubitelji knjige kot kino občinstvo nestrpno čakamo na 2. februar, ko bo tudi pri nas prišel na redni spored film Mož z imenom Otto. Kdor pa je posebno zagret in neučakan, si ga bo lahko predpremierno ogledal že 1. februarja. Nekaj že zdaj vemo zagotovo: Tom Hanks in filmi z življenjsko zgodbo so vedno prava poslastica in posebno doživetje, ki nas vsakič navduši.