Tomas Globočnik: "Navdušen sem nad zanesljivostjo Citroënovih vozil"

Priprave na tekmovanja so zahtevne, dinamika potovanj pa velika. Tekmovalci in spremljevalno osebje veliko ur preživijo na poti. Zato je zelo pomembno, da so vozila udobna in da lahko med vožnjo tudi počivajo. Vozila Citroën vsekakor izpolnjujejo naše potrebe po udobju in nam zagotavljajo varno mobilnost skozi celotno sezono.

Naša sezona se odvija v zahtevnih zimskih vremenskih razmerah in ob velikem številu kilometrov, ki jih prevozijo vse naše ekipe, je zelo pomembna varnost, zanesljivost in funkcionalnost vozil. Ob tem pa nam prav zanesljivost vozil Citroën zagotavlja, da v vseh vremenskih razmerah pravočasno prispemo na cilj.

Vožnja z vozili Citroën mi predstavlja udobje in varnost, našim športnikom pa omogoča varno mobilnost na vsakem koraku. Izkušnje z vseh poti, na katerih smo bili skupaj, so zelo pozitivne in vsem nam je pomembno predvsem, da so vozila prostorna, saj nam to omogoča, da vanje pospravimo vso športno opremo in ostale pripomočke.

Kakšno glasbo poslušate v vozilih med vožnjo?

Med vožnjo večji del poti poslušamo radijske postaje z glasbo in s prometnimi informacijami. Glede na dolge vožnje pa pridejo na vrsto tudi skladbe po izboru tekmovalcev ali trenerjev, ki pa velikokrat poskrbijo za dobro razpoloženje in dvig energije na poti.

Kako sta naše sponzorstvo in podpora z zagotavljanjem vozil Citroën vplivala na splošno zadovoljstvo in uspešnost vaše ekipe med sezono?

Sponzorska vozila Citroën so naše osnovno sredstvo za realizacijo sezonskega plana priprav in tekmovanj. Nedvomno smo hvaležni, da se lahko vozimo z različnimi vozili Citroën, kot so C3 Aircross, C4 Spacetourer, Berlingo, Jumpy in Jumper. Vsako od teh vozil nam na svoj način prinaša funkcionalnosti, ki skrbijo za naše dobro počutje in udobje v vozilih. Za našo ekipo je podpora z vozili Citroën neprecenljiva, za kar smo res hvaležni tako Avtohiši Kranj, ki med drugim tudi redno skrbi, da so vozila v brezhibnem stanju, kot tudi znamki Citroën.

Citroën je znan po svoji inovativni tehnologiji in dizajnu. Ali lahko delite kakšne posebne funkcije ali tehnologije, ki se vam zdijo posebej uporabne?

Vsekakor so odlični trije ločeni zadnji sedeži, ki nudijo modularnost brez primere. Ločeni sedeži so pomični, nagibni in zložljivi, kar je odlična funkcionalnost. Izredno sem zadovoljen tudi s funkcijo samodejnega menjavanja dolgih in kratkih luči in v zimskih dneh seveda ogrevani sedeži. Pozimi pa se ne bi branil tudi ogrevanega volanskega obroča. Za našo ekipo je pomembna tudi moč motorja, saj smo z vso opremo, ki jo peljemo, pogosto precej težki.