Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Mladi vplivneži v politiki: 'Ljudje si želimo avtentičnosti'

Ljubljana, 08. 10. 2025 19.10 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Rebeka Tomaduz
Komentarji
17

Mlade, kot kaže, vse bolj zanima politika. Pomembno vprašanje za stranke pa je, kako jih nagovoriti, pritegniti. V času digitalnih platform se kampanje vse pogosteje selijo tudi na splet, brez katerega si, vsaj mladi, ne predstavljajo več političnih bojev. Pa politiki svoje, tako rekoč, službene profile uporabljajo tudi za zasebne vsebine? So informacije iz zasebnega življenja nagrajene z dodatnimi všečki in kdo je danes pravzaprav spletni vplivnež?

Družbena omrežja, ki so nekoč bila le prostor za preživljanje prostega časa, danes predstavljajo tudi službeno orodje. Predsednik vlade Robert Golob je recimo konec julija na svojem Instagram profilu naznanil sprejetje zakona o zaščiti živali in njegovo vsebino.

Mladi vplivneži in politika
Mladi vplivneži in politika FOTO: Kanal A

"Skoraj vsi politiki se poslužujejo družbenih omrežij, to je, bom rekla, že nuja, se pa močno razlikujejo pristopi. Pri nas politiki v tem trenutku stavijo na platformo X, torej bivši Twitter, in gre za platformo, kjer lahko politiki dnevno, večkrat na dan objavljajo svoje izjave in so časovno zelo aktualni. Medtem ko recimo platformi TikTok in Instagram zahtevata več časa, več kreativnosti, več vložka. Tam pa ne najdemo take prisotnosti politikov," pove strokovnjakinja za družbena omrežja Tjaša Potočnik.

Podmladki političnih strank

Led so prebili podmladki političnih strank, ki so ob družbenih omrežjih tako rekoč zrasli. Med znane obraze SDS-ovega podmladka bi zagotovo lahko šteli Zalo Tomašič, od lanskega leta tudi evropsko poslanko, v Mladem forumu Socialnih demokratov pa vsebine sestavljata tudi Mia Lola Živkovič in Miha Kovačič. In vsi priznavajo, da jim je, z razliko od starejših kolegov, še najmanj blizu prav platforma X.

"Družbena omrežja so postala tako pomembno bojišče tudi za politične boje, da brez njih ne moreš sploh nagovoriti nobenega. Je nek prostor, ki smo si ga sami ustvarili, zato da lahko z ljudmi komuniciramo brez filtra," pravi Miha Kovačič.

"Poleg vseh tistih zabavnih stvari, ki jih vidiš na Instagramu pa Tiktoku, so tudi nekatere stvari, ki so malce bolj resne, pa bi jih vseeno raje pogledal na družbenih omrežjih, kot pa na spletnih straneh drugih medijev," pove Mia Lola Živkovič.

"Socialna omrežja igrajo ključno vlogo. Jaz tudi brez socialnih omrežij ne bi bila izvoljena po mojem mnenju. Ker takrat mi tradicionalni mediji niso naklonili neke velike pozornosti in je bilo prek terenskega dela in prek pametne uporabe socialnih omrežij, da so ljudje spoznali, kdo sem jaz," pa meni Zala Tomašič.

A zakonitosti družbenih omrežij so omejene na minute, ali bolje rečeno, sekunde

"Trend v tem trenutku so predvsem kratki videi, do največ 30 sekund, ki pritegnejo pozornost uporabnika na drugi strani v prvih sekundah," pojasni Potočnikova. "Vedno se da na začetku tako imenovani hook, nekaj šokantnega, da pritegne ljudi, da pogledajo video vsaj malo dlje, kot tri sekunde," pa razloži Tomašič.

In medtem, ko se pri Socialnih demokratih prepuščajo spontanosti, so Zalina spletna omrežja nekomu služba. "Vse delamo sami. Ustvarili smo si neko skupino, kjer se tisti, ki nas družbena omrežja malo bolj zanimajo, pogovarjamo o vsakdanjih temah, se tudi odločamo, katere stvari bomo objavili, kdaj jih bomo objavili," pojasni Živkovičeva. 

"Jaz imam za svoja socialna omrežja prav zaposleno osebo, s katero greva vse čez, da narediva kakovostne vsebine, ki hkrati pritegnejo, torej da ne samo razlagaš to in to je zakon, ampak da na zanimiv način skomuniciraš, kaj ta zakon je, ker na koncu ima vpliv na ljudi, hkrati pa da se zavedaš tega, kaj govoriš in da se ne osmešiš," snemalne dni namenja tudi snemanju vsebin za naprej, dodaja Zala Tomašič. 

Največ dosežemo z avtentičnostjo

"Ljudje si želimo neke avtentičnosti, iskrenosti in neposredne komunikacije. Vse manj je nekih popolnih objav, ki izpadejo neiskreno," meni Potočnikova. "Običajno sploh nočemo preveč razmišljati o tem, kako bo to izgledalo. Bolj spontano kot je, boljši videoposnetki potem tudi nastanejo," dodaja Živkovičeva.

Največ pa lahko, dodaja Potočnikova, v tem trenutku dosežemo: "Če delimo s sledilci tudi vsebine iz zakulisja, torej kako poteka naš dan, kdo so ljudje, ki nam pomagajo ustvarjati politične kampanje in tako naprej." "Kadarkoli delim karkoli iz svojega zasebnega življenja, to je najbolj gledano, najbolj všečkano," pove Tomašičeva.

"Če ti deliš vsebino, s katero se uporabniki poistovetijo, boš dosegel lahko tudi milijone uporabnikov. Tako da število sledilcev danes zagotovo ni več metrika, ki je pomembna, pomembna je samo vsebina," zato se za vplivneža danes ne šteje več tisti, ki ima največ sledilcev, meni Potočnikova, ampak tisti, ki z objavami doseže največ ljudi.

politika digitalne platforme socialna omrežja vplivneži
Naslednji članek

Je oblast v Mariboru radarje postavila zgolj za polnjenje proračuna?

Naslednji članek

Zakaj medvedke in mladiča na Rakitni niso odstrelili?

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
08. 10. 2025 20.11
+1
Mlade zgube ne pa vplivneži. Živet znajo samo s telefonom. V realnosti so pa kot ovce na pašniku.
ODGOVORI
1 0
Bananistanec
08. 10. 2025 20.00
So to vplivneži za katere zelenjava raste na polici in meso v hladiliku, ne prosim izključite internet za vsaj en mesec, bodo mogoče ugotovili da je Zemlja planet in ni nič samoumevno ..... hvala mladini da se še ukvarja s kmetistvom
ODGOVORI
0 0
Julijann
08. 10. 2025 19.55
Trpijo pa kot sam Jezua na križu. Vstanejo tam nekje ob 10 dopoldne, si le uspejo naredit fruštik, pol še malo podremucajo,ker na večer je treba pa na kako žurko, da se lahko obvešča.
ODGOVORI
0 0
Julijann
08. 10. 2025 19.54
+1
Eh, premnoge le zanima kako z lahkoto čimbolje živeti.
ODGOVORI
1 0
mate08
08. 10. 2025 19.49
+3
Sami vplivneži, ki se ne znajo jajca na ocvirkih speči al pa dihtungo na pipi zamenjat...
ODGOVORI
3 0
natas999
08. 10. 2025 19.49
+2
tuki pri nas se mi zdi da je lahko vsak seljak vplivnež
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
08. 10. 2025 19.43
+1
Glavno, da donijo "bobni zatona" kolektivnega zahoda na bližnjem vzhodu.
ODGOVORI
1 0
slayer2
08. 10. 2025 19.35
+5
Še tega se manjka,da nam narcisoidni vplivneži vodijo državo,no roko na srce,trenutna vlada je približek tega!!!
ODGOVORI
5 0
but_the_ppl_are_retarded
08. 10. 2025 19.42
+3
Ne, približek, vrhunec ali najslabše.
ODGOVORI
3 0
Killing of Hind Rajab
08. 10. 2025 19.34
+3
spet umetni " vplivneži " z umetno inteligenco, umetno zunanjostjo telesa...samo bebavost je še naravna...
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
08. 10. 2025 19.39
+1
In splošno razširjena.
ODGOVORI
1 0
proofreader
08. 10. 2025 19.23
+8
Golob je pred volitvami govoril, da njega ne bo na socialnih omrežjih. Potem pa spoznal Tinco in zdaj hoče postati glavni vplivnež.
ODGOVORI
9 1
Teleport
08. 10. 2025 19.40
+3
Se vplivnico, prijateljico od Tine, ima v kabinetu
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
08. 10. 2025 19.45
+2
A če si ful pod vplivom, a si vplivnež? 🤪
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286