Mladi vplivneži v politiki: 'Ljudje si želimo avtentičnosti'

Mlade, kot kaže, vse bolj zanima politika. Pomembno vprašanje za stranke pa je, kako jih nagovoriti, pritegniti. V času digitalnih platform se kampanje vse pogosteje selijo tudi na splet, brez katerega si, vsaj mladi, ne predstavljajo več političnih bojev. Pa politiki svoje, tako rekoč, službene profile uporabljajo tudi za zasebne vsebine? So informacije iz zasebnega življenja nagrajene z dodatnimi všečki in kdo je danes pravzaprav spletni vplivnež?

Družbena omrežja, ki so nekoč bila le prostor za preživljanje prostega časa, danes predstavljajo tudi službeno orodje. Predsednik vlade Robert Golob je recimo konec julija na svojem Instagram profilu naznanil sprejetje zakona o zaščiti živali in njegovo vsebino.

Mladi vplivneži in politika FOTO: Kanal A icon-expand

"Skoraj vsi politiki se poslužujejo družbenih omrežij, to je, bom rekla, že nuja, se pa močno razlikujejo pristopi. Pri nas politiki v tem trenutku stavijo na platformo X, torej bivši Twitter, in gre za platformo, kjer lahko politiki dnevno, večkrat na dan objavljajo svoje izjave in so časovno zelo aktualni. Medtem ko recimo platformi TikTok in Instagram zahtevata več časa, več kreativnosti, več vložka. Tam pa ne najdemo take prisotnosti politikov," pove strokovnjakinja za družbena omrežja Tjaša Potočnik.

Podmladki političnih strank

Led so prebili podmladki političnih strank, ki so ob družbenih omrežjih tako rekoč zrasli. Med znane obraze SDS-ovega podmladka bi zagotovo lahko šteli Zalo Tomašič, od lanskega leta tudi evropsko poslanko, v Mladem forumu Socialnih demokratov pa vsebine sestavljata tudi Mia Lola Živkovič in Miha Kovačič. In vsi priznavajo, da jim je, z razliko od starejših kolegov, še najmanj blizu prav platforma X. "Družbena omrežja so postala tako pomembno bojišče tudi za politične boje, da brez njih ne moreš sploh nagovoriti nobenega. Je nek prostor, ki smo si ga sami ustvarili, zato da lahko z ljudmi komuniciramo brez filtra," pravi Miha Kovačič. "Poleg vseh tistih zabavnih stvari, ki jih vidiš na Instagramu pa Tiktoku, so tudi nekatere stvari, ki so malce bolj resne, pa bi jih vseeno raje pogledal na družbenih omrežjih, kot pa na spletnih straneh drugih medijev," pove Mia Lola Živkovič. "Socialna omrežja igrajo ključno vlogo. Jaz tudi brez socialnih omrežij ne bi bila izvoljena po mojem mnenju. Ker takrat mi tradicionalni mediji niso naklonili neke velike pozornosti in je bilo prek terenskega dela in prek pametne uporabe socialnih omrežij, da so ljudje spoznali, kdo sem jaz," pa meni Zala Tomašič.

A zakonitosti družbenih omrežij so omejene na minute, ali bolje rečeno, sekunde

"Trend v tem trenutku so predvsem kratki videi, do največ 30 sekund, ki pritegnejo pozornost uporabnika na drugi strani v prvih sekundah," pojasni Potočnikova. "Vedno se da na začetku tako imenovani hook, nekaj šokantnega, da pritegne ljudi, da pogledajo video vsaj malo dlje, kot tri sekunde," pa razloži Tomašič. In medtem, ko se pri Socialnih demokratih prepuščajo spontanosti, so Zalina spletna omrežja nekomu služba. "Vse delamo sami. Ustvarili smo si neko skupino, kjer se tisti, ki nas družbena omrežja malo bolj zanimajo, pogovarjamo o vsakdanjih temah, se tudi odločamo, katere stvari bomo objavili, kdaj jih bomo objavili," pojasni Živkovičeva. "Jaz imam za svoja socialna omrežja prav zaposleno osebo, s katero greva vse čez, da narediva kakovostne vsebine, ki hkrati pritegnejo, torej da ne samo razlagaš to in to je zakon, ampak da na zanimiv način skomuniciraš, kaj ta zakon je, ker na koncu ima vpliv na ljudi, hkrati pa da se zavedaš tega, kaj govoriš in da se ne osmešiš," snemalne dni namenja tudi snemanju vsebin za naprej, dodaja Zala Tomašič.

Največ dosežemo z avtentičnostjo