Na Kongresnem trgu so v sklopu tradicionalne Poletne noči odmevale ponarodele pesmi kantavtorja Tomaža Domicelja, ki že 55 let bogati našo glasbeno sceno. Na odru so se mu pridružili številni glasbeniki, med drugim Alenka Godec, Alfi Nipič, Jan Plestenjak, Tomi Meglič in drugi, ki so razkrili tudi nekaj skrivnosti o svojem kolegu. Tomaž je hkrati proslavil še svoj 75. rojstni dan.