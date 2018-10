Tomaž Kavčič in Ana Roš med 300 vrhunskimi kuharji sveta

Ana Roš in Tomaž Kavčič sta spet zakuhala vrhunski kulinarični uspeh. Uvrstila sta se na lestvico 300 vrhunskih kuharjev sveta The Best Chef Awards po izboru kuharjev, kulinaričnih poznavalcev in sledilcev na družbenem omrežju.

Tomaž Kavčič iz Gostilne pri Lojzetu je na lestvici najboljših zasedel 99. mesto, prva dama kulinarike pri nas Ana Roš iz Hiše Franko pa 264.

Kako izberejo 300 najboljših? Vsako leto na lestvico 300 najboljših vrhunskih kuharjev sveta The best Chef dodajo 50 novih vrhunskih kuharjev, ki jih izberejo s pomočjo kulinaričnih poznavalcev. Vsi izbranci nato glasujejo med seboj, z lestvice izberejo 10 najboljših kuharjev po njihovem izboru in tako določijo finaliste.

Pri izboru upoštevajo kuharja kot osebo in glasujejo za njegov talent, izkušnje, potencial in osebnost, so zapisali organizatorji. Potem za 300 finalistov in njihove kreacije glasujejo še kulinarični poznavalci, fotografi, umetniki in sledilci iz družbenega omrežja Instagram.

Glasovi sledilcev in vplivnežev z Instagrama so pri skupnem seštevku vredni 30 odstotkov. Zmagovalec, Španec z Michelinovo zvezdico Joan Roca, je bil razglašen na prestižnem gala dogodku 1. oktobra v Milanu, za vstopnico pa so ljubitelji kulinarike odšteli 140 evrov.