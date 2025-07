Tomaž Subotič v celjski bolnišnici lobiral za zaposlitev nečaka?

Splošna bolnišnica Celje je konec lanskega decembra kot strokovnega sodelavca za javna naročila, kakovost in varnost dela zaposlila Luko Kitka Subotića , nečaka Tomaža Subotiča , ki je bil takrat dve leti predsednik sveta te iste celjske bolnišnice. V bolnišnici so takrat zatrjevali, da je bil Kitak Subotić med 54 kandidati izbran, ker da je izkazal strokovno znanje in izjemne komunikacijske veščine.

"Luka, dolgo sem govoril s Preskarjevo. Včeraj na sestanku ni bila sama in zato ti predajam zaupne informacije in pišem ob tem še babi, mami in Kaji, da podprejo. Torej, imam besedo, če boš vsaj prvi mesec 'ok', da boš napredoval za šest razredov. To je dodatno 350 do 400 evrov! Tega ni mogla reči pred drugimi. Poudarila je, da si še mlad in da bi bilo dobro, da čim prej vpišeš magistrski študij in potem še dodatne štiri razrede. To pa je zelo lepa plača. Torej vzemi v Bolnici," se bere sporočilo Subotiča svojemu nečaku.

Luka Kitak Subotić na slednje odgovori: "Hvala Tomaž za trud in skrb. Ponovno si se izkazal in sem vesel, da te imam. Ja, če je temu tako, to bistveno spremeni situacijo. Sem pa malo skeptičen, če preskok petih plačilnih razredov res nanese takšno vsoto (350 do 400 evrov)." Njegov stric pa mu na sporočilo odpiše le, naj podpiše, saj ima veliko dela.