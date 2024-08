Tomaž Vesel uresničil svojo napoved in stopil v stik z opozicijo

Kandidat za evropskega komisarja Tomaž Vesel je uresničil svojo napoved in pred četrtkovim odborom za evropske zadeve, na katerem bodo o njegovi kandidaturi poslanci sprejeli mnenje, vzpostavil stik z opozicijo. V SDS se glede termina pogovora sicer očitno še niso uskladili, je pa Vesel opravil pogovor z NSi. Vesel ni slab kandidat, je slišati iz njihovih vrst, a pogledi na nekatere evropske teme so med njim in stranko različni. Podpore na odboru tako od njih ne more pričakovati, glede glasovanja v Evropskem parlamentu pa odločitve še ni.