Tomčeva znova izvoljena za podpredsednico skupine EPP

Romana Tomc, ki je bila za podpredsednico skupine prvič izvoljena junija 2024 po zadnjih evropskih volitvah, je prejela nov mandat dveh let in pol. Tako bo podpredsednica EPP predvidoma ostala do konca tokratnega sklica parlamenta leta 2029. Na glasovanju, na katerem se je za deset mest pomerila z 11 protikandidati, je po neuradnih informacijah STA dobila 129 od 182 oddanih glasov. Več glasov je prejelo sedem drugih kandidatov.

"Moja ponovna izvolitev pošilja jasno sporočilo: EPP želi, da SDS ostane del njene politične družine. To je več kot izraz zaupanja, je konkretna zaveza k nadaljnjemu sodelovanju. Besedam so zdaj sledila dejanja in izida sem vesela," je evroposlanka dejala po današnjem glasovanju.

Člani EPP so podpredsednike in podpredsednice izbirali, potem ko so pred nekaj več kot tremi meseci iz skupine izključili člana SDS Branka Grimsa. Med razlogi za izključitev slovenskega evroposlanca, ki zdaj deluje kot nepovezani poslanec, so navedli pomanjkljivo delovno etiko in kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam.

Od slovenskih evroposlancev medtem med 185 člani EPP poleg Tomčeve ostajajo še Milan Zver, Zala Černilec Tomašič (oba SDS) in Matej Tonin (NSi).