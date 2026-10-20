Tomčeva znova izvoljena za podpredsednico skupine EPP

Romana Tomc, ki je bila za podpredsednico skupine prvič izvoljena junija 2024 po zadnjih evropskih volitvah, je prejela nov mandat dveh let in pol. Tako bo podpredsednica EPP predvidoma ostala do konca tokratnega sklica parlamenta leta 2029. Na glasovanju, na katerem se je za deset mest pomerila z 11 protikandidati, je po neuradnih informacijah STA dobila 129 od 182 oddanih glasov. Več glasov je prejelo sedem drugih kandidatov.
"Moja ponovna izvolitev pošilja jasno sporočilo: EPP želi, da SDS ostane del njene politične družine. To je več kot izraz zaupanja, je konkretna zaveza k nadaljnjemu sodelovanju. Besedam so zdaj sledila dejanja in izida sem vesela," je evroposlanka dejala po današnjem glasovanju.
Člani EPP so podpredsednike in podpredsednice izbirali, potem ko so pred nekaj več kot tremi meseci iz skupine izključili člana SDS Branka Grimsa. Med razlogi za izključitev slovenskega evroposlanca, ki zdaj deluje kot nepovezani poslanec, so navedli pomanjkljivo delovno etiko in kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam.
Od slovenskih evroposlancev medtem med 185 člani EPP poleg Tomčeve ostajajo še Milan Zver, Zala Černilec Tomašič (oba SDS) in Matej Tonin (NSi).
Weber ostaja na čelu skupine
Na čelu največje politične skupine Evropskega parlamenta pa medtem ostaja nemški evroposlanec Manfred Weber, ki EPP vodi od leta 2014. Na položaj predsednika je bil ponovno izvoljen že petič, so sporočili iz EPP. Na glasovanju o predsedniku je po neuradnih informacijah glas oddalo 183 članov. Od tega jih je Webra podprlo 164, proti jih je glasovalo 11, osem pa jih je bilo vzdržanih.
"Hvala za zaupanje. Močna ekipa, jasna smer naprej. Skupina EPP je močna, dosega rezultate in dokazuje, da lahko oblikuje Evropo," je po izvolitvi na družbenem omrežju X zapisal Weber, ki se je že ozrl proti prihodnjim evropskim volitvam.
V teh dneh volitve predsednikov in podpredsednikov potekajo tudi v skupinah socialistov in demokratov (S&D) ter liberalcev (Renew), s čimer se v političnih skupinah začenjajo postopki pred volitvami novega vodstva parlamenta na polovici petletnega mandata. Med kandidati za predsednika parlamenta se omenja tudi malteška političarka Roberta Metsola iz vrst EPP, ki je na tem položaju že dva mandata, od leta 2022.
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