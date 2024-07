Tomi Horvat postal očka, soigralci so ga presenetili s prikupno gesto

Tomi Horvat je izpustil trening dan pred tekmo s Portugalsko, zaradi posebnega razloga. Z zaročenko sta se razveselila prvorojenke. Soigralci so jo pozdravili z lepo gesto in njeno ime izpisali na nogometnem igrišču. Fotografijo je Tomi objavil tudi na svojem Instagram profilu.

Gesto soigralcev in rojstvo hčerke reprezentanta, ki bo na tekmi s Portugalsko že na voljo soigralcem, pa je komentiral tudi Matjaž Kek. "Predvsem smo veseli, da je prišla na svet Mia. Čestitke mami in očetu. Gesta, ki so jo pokazali fantje, je nekaj čisto normalnega. Kako pa to izgleda v naši reprezentanci, pove podatek, da se Tomi zvečer vrača v reprezentanco in bo na voljo proti Portugalski," je povedal.