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Tomo Česen: Ko pridem na vrh, že razmišljam o spustu

Ljubljana, 04. 09. 2026 07.00 pred 51 minutami 3 min branja 4

Avtor:
Zala Bedenik Svet na Kanalu A
Tomo Česen

Tomo Česen – legenda, pionir, za nekatere celo enigma slovenskega alpinizma. Človek, ki je v osemdesetih in devetdesetih letih premikal meje mogočega, pogosto povsem sam. Bil je športnik leta, trener svetovnih prvakov, eden od arhitektov slovenskega športnega plezanja in človek, ki je velik del življenja preživel na robu mogočega. Kaj žene človeka, da se sam poda v steno, kjer napake ni mogoče popraviti? In kako danes gleda na svoje življenje, dosežke in kontroverze?

Prijeten nedeljski vzpon, vnaprej pripravljeni sendviči in obisk koče so pogosta predstava, ki jo imamo o gorah. A na višinah, na katere se vzpenja alpinist Tomo Česen, sta razgled in vzdušje povsem drugačna. "Na osem tisoč metrih sem videl, da Zemlja ni ravna, ampak da je že malo ukrivljena. Sončno vreme na himalajskih vrhovih sem videl samo enkrat, prvič, ko sem bil tam," je opisoval v Pogledu na svet v oddaji Svet na Kanalu A. Pravi, da se, ko pride na vrh, tam ne zadržuje, ne razmišlja o malici, ampak že razmišlja o drugi polovici podviga – poti navzdol.

Tomo Česen je med drugim tudi idejni oče tekme svetovnega pokala v športnem plezanju, ki se danes začenja v Kopru.
Tomo Česen je med drugim tudi idejni oče tekme svetovnega pokala v športnem plezanju, ki se danes začenja v Kopru.
FOTO: osebni arhiv
Tomo Česen je eden od idejnih očetov in bo letos znova tudi tehnični vodja sedaj že jubilejne, 30. tekme svetovne serije v težavnostnem plezanju, ki bo 4. in 5. septembra v Kopru. 

Del alpinizma niso samo lepe, ampak tudi tragične zgodbe. Tako se Česen spominja dogodka iz leta 1985, ko se je na poti z 8505 metrov visokega vrha Jalung Kang smrtno ponesrečil alpinist Borut Bergant: "Takrat ni časa za druge stvari. Kisika je manj, mraz je, ne smeš zaspati in človek deluje drugače kot ponavadi. Točno veš, kaj moraš narediti, da prideš dol. Nesreče se začneš zavedati šele čez nekaj dni, ko prideš v bazo in začneš podoživljati dogodke."

Na vrhu osemtisočaka Zemlja ni ravna, pač pa malo ukrivljena, pravi Tomo Česen in dodaja, da na vrhu razmišlja samo še o poti navzdol.
Na vrhu osemtisočaka Zemlja ni ravna, pač pa malo ukrivljena, pravi Tomo Česen in dodaja, da na vrhu razmišlja samo še o poti navzdol.
FOTO: Svet na Kanalu A

Kako pa vrhunski alpinisti trenirajo, da zmorejo nečloveške vzpone, kjer je kisika vedno manj? Pravega recepta za to ni, meni gornik: "Ko je manj kisika, dihaš težje in se posledično počasneje premikaš. Zato se na te višine postopoma privajamo, torej da gremo na višino in se nato vračamo nazaj, potem pa znova višje."

Zaupal nam je tudi svoje današnje občutke ob vzponu na četrto najvišjo goro sveta, Lhotse, ki je bil za nekatere sporen: "To je bil moj osebni cilj, ki je prinesel pozitivne in negativne posledice. Tisti, ki dvomijo, so ljudje, ki česa takega še niso doživeli in ki ne poznajo vsega ozadja. Ampak zame je to sedaj en lep spomin." Še vedno pa obstaja vprašanje, kako v športu, polnem vzponov, padcev ter fizičnega in psihičnega trpljenja, še vedno najde navdih in veselje: "Tega ne znam razložiti. Ko sem bil najstnik, sem se zagledal v hribe in potegnilo me je plezanje. In je seveda treba reči, da imaš pri takih vzponih super užitek. Vendarle je to na nek način trpljenje in se nihče ne sprašuje, zakaj zdaj to počneš."

V gore in hribolazenje se je zaljubil kot otrok, visokogorju je zapisal svoje življenje.
V gore in hribolazenje se je zaljubil kot otrok, visokogorju je zapisal svoje življenje.
FOTO: osebni arhiv

Sogovornik je komentiral tudi vse pogostejše in nedavne nesreče v gorah, ki so pogosto posledica precenjevanja lastnih sposobnosti in slabe pripravljenosti: "Osnovni problem niti ni oprema. Danes so ljudje kar dobro opremljeni. Problem je to, da se precenjujejo, da sploh ne vedo, kam gredo, da nimajo motoričnih sposobnosti, da se ne pripravijo sploh na turo. Nesreč je sorazmerno malo glede na to, koliko ljudi hodi po hribih. Ampak se bodo dogajale in vedno več jih bo."

Česen bo letos znova tehnični vodja tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, ki se danes začenja v Kopru. Tam se bo predstavila tudi vrhunska plezalka Janja Garnbret, ki bo lovila že šesto zmago. Korošico, ki poleg slovenske publike navdušuje plezalne navdušence z vsega sveta, pionir športnega plezanja opisuje kot neverjetno. "To se ne zgodi prav pogosto. To je punca, ki se je rodila na Koroškem in ne vem, kaj se je zgodilo, da ima vse te lastnosti in talent. V zgodovini športnega plezanja se tak človek še ni rodil in nikoli pojavil," jo opisuje v presežnikih. Česen upa tudi na lepo vreme in veliko udeležbo na slovenskem plezalnem spektaklu leta.

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KOMENTARJI4

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Karamazov
04. 09. 2026 09.35
Legenda
Odgovori
0 0
Colgate
04. 09. 2026 09.14
bravo Tomo
Odgovori
0 0
sLOVEnec56
04. 09. 2026 09.05
fotograf
Odgovori
0 0
patriot11
04. 09. 2026 09.04
Še bolj natančno, že pri vzponu razmišljaš, kje bi bilo najlažje setopiti in poskušaš si zapomniti čim več detajlov poti.
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