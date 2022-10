Osnovne šole v hribovskih krajih so redkost, a nekoč ni bilo tako. V osrčju Pohorja, na Smolniku nad Rušami, je bila ena takšnih šol, delovala je od leta 1951 do 1975. Učencev je bilo med 15 in 34, za vse je pouk potekal v enem razredu. Tudi poučeval je običajno en sam učitelj, le redko dva. Danes 83-letni Tone Sračnik je na Smolniku poučeval enajst let, o tem pa je napisal tudi knjigo.