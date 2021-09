Tone Stojko: Policist je vame sprožil solzivec. Še nikoli nisem doživel česa podobnega

V spopadih v središču Ljubljane je bil lažje poškodovan tudi znan fotograf Tone Stojko , ki je fotografiral dogajanje na Trgu republike in pred parlamentom. Kot je zapisal, je "policist z očali in veliko posodo s solzilnim plinom je tega usmeril vame, in to naravnost v obraz" . "Uspelo mi je posneti dva posnetka. Na drugem se vidi tudi policist. Tega obtožujem namernega poškodovanja novinarja-fotoreporterja." Dodal je še, da česa podobnega še ni doživel. "Demonstracije fotografiram že dvainpetdeset let in še nikoli nisem doživel česa podobnega. Obvestilo izbranemu zdravniku iz Splošne nujne medicinske pomoči si bom pa uokviril kot dokument sedanjega časa."

Na dogodek so se odzvali tudi v Aktivu fotoreporterjev in fotografov Društva novinarjev Slovenije. "Stojko je prepričan, da je šlo za nameren in premišljen ukrep policista, ki mu je usmeril solzivec naravnost v obraz. V Aktivu fotografov in fotoreporterjev Društva novinarjev Slovenije ravnanje policista in Policije odločno obsojamo, saj je to več kot očitno odraz stanja, v katerem smo fotoreporterji in fotografi, ki dokumentiramo javne dogodke v širšem interesu javnosti, tarča napadov represivnih organov na eni in demonstrantov na drugi strani. Fotoreporterji smo zaradi narave svojega dela že tako ali tako izpostavljeni varnostnim tveganjem, zato je popolnoma nesprejemljivo, da nas dodatno ogrožajo policisti," so zapisali.

Za pojasnila o konkretnem dogodku smo se obrnili tudi na Policijo. Odgovorili so nam, da omenjenega dogodka ne morejo komentirati. "Lahko pa pojasnimo, da je Policija javni shod, na katerem sta bila množično kršena javni red in mir, razpustila. Pozivi množici, naj zapusti kraj, so bili na kraju večkrat ponovljeni in so veljali za vse prisotne." V odgovoru so dodali, da policisti uporabljajo vsa prisilna sredstva v skladu s predpisi in na sorazmeren način. Po vsaki uporabi prisilnih sredstev pa tudi preverjajo, ali so bila ta uporabljena strokovno in zakonito.