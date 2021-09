'Naslednjič bom kot potapljač na protest s sabo vzel masko s šnorkljem'

Kmalu zatem, ko ga je policist poškropil z razpršilom, ni videl ničesar, ni mogel dihati, začel je kašljati. "Potem sem odtaval tam po Šubičevi in pač prišel do nekoga in ga vprašal, če ima kaj vode, je rekel ne, imam Schweppes. Sem rekel, daj Schweppes!" Ko je prišel domov pa - bolj kot se je umival, bolj je peklo, pripoveduje. Zato je pomoč poiskal na urgenci. Po dogodku se pošali: "Naslednjič bom vzel s sabo, kot potapljač, masko s šnorfljom." Povsem zares pa, da takšnega napada ni doživel še nikoli, nikjer, čeprav proteste spremlja že vse od leta 1968.

Policija prav tako pojasnjuje, da z novinarji vedno sodelujejo korektno in da njihovega dela ne preprečujejo. Dogajanje so pojasnili tudi Tonetu Stojku osebno. ki dva dni po incidentu še vedno čuti posledice, zaradi draženja sluznice pokašljuje. Nesrečni trenutek mu je celo uspelo ujeti v objektiv.

Na Policiji pojasnjujejo, da so zbrane opozorili, da se bo uporaba prisilnih sredstev stopnjevala, če se ne razidejo oziroma prenehajo s kršitvami in da ne morejo pri vsakem posamezniku preverjati, s kakšnimi nameni je tam. A Stojko je prepričan, da je policist vedel, v koga usmerja sprej. Na tretji fotografiji namreč ostalih ni škropil neposredno v obraz. "Ampak v zrak!"

So ga pa v soboto s Policije kontaktirali tudi osebno. "Zagovarjajo svoj postopek, kar jih jaz na nek način razumem, ampak jaz prav tako zagovarjam svojega. Če bi oni špricali tiste, ki mečejo kamne, pirotehnične pripomočke, ok, ne pa da prvo pošpricajo fotografa." Sploh pa razpršilo po njegovih besedah takrat ni bilo potrebno. Ker je bil parlament tako rekoč povsem nezavarovan, so ljudje resda lahko prišli v neposredno bližino policistov. A v prvih vrstah so stali mirni protestniki, huligani so bili zadaj. Policija mu je med drugim razložila tudi, kaj so uporabili. "Naravni poprov plin s čilijem in s feferoni. Jaz čilija nikoli nisem jedel, niti enega feferona, sedaj pa sem probal."

Slaba izkušnja ga od svojega poslanstva sicer ne bo odvrnila. V soboto je ponovno fotografiral v središču Ljubljane. "Jaz sem nekako fotograf, ki je zavezan pri sebi, da fotografira demonstracije, dokler bo hodil." Mu pa ne da spati misel, ali so se provokatorji, ki so že lanske in tudi sredine mirne protestnike v očeh javnosti z nasiljem sprevrgli v izgrednike, res pojavili povsem spontano.