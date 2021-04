Tonin bo Pahorju predal letno poročilo o stanju v SV

Minister za obrambo Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš bosta predsedniku republike in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Borutu Pahorju predstavila letno poročilo o stanju v Slovenski vojski (SV) za leto 2020. Po desetletju zelo slabih rezultatov, ki so bili tudi posledica varčevanja, se nakazujejo bolj optimistični trendi, predvsem na področju števila pripadnikov.

Ocena pripravljenosti SV za delovanje v miru je bila že lani nekoliko boljša, ni pa bilo napredka v pripravljenosti za delovanje v vojni. Med glavnimi razlogi za takšno oceno sta že več let primanjkljaj kadrovskih in finančnih virov ter zastarelost opreme. Opremljenost SV se bo v prihodnjih letih predvidoma izboljšala po zaslugi lani sprejetega zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026. Tudi ustavno sodišče je namreč minuli teden zavrnilo zahtevo opozicijske Levice za razpis referenduma o zakonu. Hitre rešitve za kadrovsko podhranjenost vojske ni, tudi ukrepi, ki jih snuje politika, bodo sadove obrodili šele v daljšem obdobju. Slovensko vojsko sestavljajo poklicni pripadniki SV ter državljani, ki sklenejo pogodbo o službi v rezervni sestavi. SV ima trenutno 6350 pripadnikov stalne sestave ter 669 pogodbenih rezervistov. Minister Tonin je že ob začetku mandata napovedal ukrepe za izboljšanje kadrovske zasedbe vojaških vrst. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV do leta 2025 predvideva, da bi imela stalna sestava 8000 pripadnikov, rezervna pa 2000. Minister Tonin je že ob začetku mandata napovedal ukrepe za izboljšanje kadrovske zasedbe vojaških vrst. Tako je ministrstvo za povečanje zanimanja za zaposlitev v Slovenski vojski in dolgoročno stabilno popolnjevanje struktur SV pripravilo novelo zakona o službi v SV, s katero želijo rešiti nekatera delovnopravna vprašanja. V pripravi je tudi novela zakona o vojaški dolžnosti, s katero naj bi po napovedih ministrstva na atraktiven način pridobili "tiste mlade, ki želijo prostovoljno služiti vojaški rok". Predlog bi glede na osnutek, objavljen v vladnih gradivih, predvideval tudi možnost, da se v primeru"izrednega poslabšanja varnostnega okolja" znova uvede obvezno služenje vojaškega roka. V Levici so sicer vlado prehiteli in v parlamentarno proceduro vložili svoj predlog novele zakona o vojaški dolžnosti, s katerim predlagajo, da se naborništvo v času miru dokončno ukine.