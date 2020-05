Tonin bo predstavil spremembe zakona o obrambi

Minister Tonin je na seji najavil, da bo poslanskim skupinam predstavil spremembe zakona o obrambi, s poudarkom na statustu po dopolnjenem 45. letu starosti. Namreč sprejem zakona o obrambi zahteva dvotretjinsko večino prisotnih poslank in poslancev, zato je sodelovanje med koalicijo in opozicijo pri tem še toliko bolj potrebno, je v izjavi po seji dejal predsednik odbora Samo Bevk.

Glavni razlogi za pomanjkanje napredka so še vedno premajhna popolnjenost enot s kadri in vojaško tehniko, zastarelost določene vojaške opreme ter stanje zalog. "Zato bodo potrebne izboljšave na področju pridobivanja kadrovskih virov, na področju investicij v opremo, na področju vojaške infrastrukture in vojaških zmogljivosti. Izboljšav seveda ni mogoče narediti čez noč - za to potreben čas in finančna sredstva,"je pojasnil Bevk in dodal, da je kljub navedenem Slovenska vojska v letu 2019 opravila vse z zakonom navedene naloge.

Po besedah Bevka bi lahko delovanje Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah ocenili kot odlično. Vzorno pa je tudi sodelovanje Slovenske vojske pri zaščiti in reševanju in pri pomoči policiji in drugim državnim organom, so še sporočili iz poslanske skupine SD.