'Oklepniki boxer so hrbtenica Slovenske vojske'

Odhajajoči minister Matej Tonin je pozdravil podporo predsednika Boruta Pahorja memorandumu za nakup oklepnikov. "Bila je tudi pričakovana glede na zaveze, ki jih je Slovenije dala v preteklosti. Glede na to, da se je stroka opredelila, da je to potrebno, da zgradimo naše obrambne sile."

Toda nova vlada že napoveduje revizijo nakupa. Tonin ocenjuje, da bi nas odstop od posla stal mednarodnega ugleda. "Pogodba je podpisana, tako s strani Slovenije in OCCAR, ta je podpisal tudi pogodbo s proizvajalcem. V poslovnem svetu je vedno praksa, kadar se od pogodbe odstopi, so tudi penali. Ne želim o teh stvareh razmišljati. Prepričan sem, da ko se bo nova vlada udeležila vrha Nata v Madridu, ko se bodo pogovarjali z GŠ SV in tudi z obramboslovno stroko, bodo vse karte položene na mizo. Ta vozila so hrbtenica Slovenske vojske."

"V tem trenutku se v Natu pogovarjamo, kako bomo zvišali obrambne izdatke na dva odstotka BDP. V prihodnjih tednih in mesecih naj bi se priključili še Finska in Švedska, Nemčija povečuje obrambne izdatke. V teh okoliščinah bi bil odstop od pogodbe absolutno nerazumljiv in na nek način bi trpela kredibilnost Slovenije," je glede nakupa še povedal obrambni minister, ki pravi, da je njegovega naslednika Marjana Šarca potrebno soditi po denjanjih.

Razburja tudi koalicisjka pogodba. Delodajalci so na okopih, svoje imajo za povedati tudi zdravniki in drugi deležniki. "Spomnili se boste, da sem v času volilne kampanje poudarjal, da tokrat res obstaja nevarnost, da Levica postane članica vlade. To se je sedaj zgodilo. Luki Mescu in njegovim kolegom je potrebno čestitati, ker jim je uspelo praktično s petimi poslanskimi glasovi uveljavit celoten njihov program, ki pa je škodljiv za Slovenijo. Oglasilo se je gospodarstvo, ki jasno pove, da takšen program pomeni manj zaposlenih, beg v tujino in več brezposlenih. Oglasili so se tudi mladi zdravniki, da to pomeni še več odhodov mladih zdravnikov. Upam, da bo poslanska skupina z 41 poslanci uveljavila svojo vlogo in ne bo dovolila, da poslanska skupina s petimi poslanci diktira," meni Tonin.

Manj kot je strank v vladi, boljše je, o učinkovitosti vlade pravi Tonin. "To je osnovno pravilo. Ker je manj usklajevanj in manj dogovarjanja ter tudi hitrejša realizacija. Bi mu bilo lažje, če v tej vladi ne bi bilo Levice."

Glede vložitve novih zakonov, Tonin pravi, da NSi z ničemer ne nagaja. "Stranka je vložila sedem zakonov od 32 in teh sedem je tistih, ki nam jih je v prejšnjem mandatu blokirala Levica. Gre za zakone s področja socialne in družinske politike, kjer poskušamo izboljšati poslovno okolje," je še povedal v oddaji 24UR ZVEČER.