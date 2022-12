Tonin: Če bi se to zgodilo v času Janševe vlade, bi v Ljubljani zmanjkalo koles

Zatrdila je, da bi bilo vmešavanje politike na vsebinsko delo Policije nedopustno, spomnila pa še, da morda tudi kaznivo dejanje. "Danes smo videli da česa takega ni bilo," je še dodala in zatrdila, da je šlo pri menjavi kadrov Policije "za izpolnjevanje obljub vladajoče stranke", da bo pri tistih, ki so izvajali neustavne ukrepe zoper državljank in državljane zahtevala odgovornost.

V večernem studiu smo gostili podpredsednico Gibanja Svoboda in predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič ter predsednika opozicijske stranke NSi Mateja Tonina . Prva ja zatrdila, da je stranka ob informacijah ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar te vzela zelo resno. "Zato je predsednik vlade zahteval poročilo," je utemeljila. Nato je omenila pismo v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava, v katerem je zatrdil, da se nihče od ministrov in državnih funkcionarjev, vključno z ministrico za notranje zadeve, ni vpletal v delo Policije.

Predsednica DZ je dejala, da je policija organ, kjer je treba spoštovati strokovnost in kompetentnost ter se znova sklicevala na menjave zaradi pozivanja k odgovornosti nad tistimi, ki so "izvrševali neustavne in nezakonite ukrepe".

Obljub se je dotaknil tudi Tonin, ki je dejal, da se je stranka Gibanje Svoboda z njimi "zavihtela na oblast", saj da bo kompetentna in strokovna. "Ta primer kaže, da jim je spodletelo in da so se vse predvolilne obljube razblinile" je dodal. Nadaljeval je, da je poročilo Lindava dokaz, da je policija na treh sestankih strokovno opozorila, naj predsednik vlade ne oblikuje svoje skupine za varovanje v kabinetu in da naj to ostane v okviru centra za zaščito in reševanje, a se je Golob odločil da stroke ne bo upošteval. "Jasno je, da je bila stroka absolutno spregledana in povožena," je dodal. Skliceval se je tudi na navedbe Lindava, da se politika še vedno vmešava v kadrovanje Policije.

Tonin: Ne govorimo o ministrih ampak predsedniku vlade

Nato je nadaljeval, da je predsednica Državnega zbora v svojem prejšnjem odgovoru spregledala ključno podrobnost vprašanja premierja Goloba, saj da je v njem spraševal po pritiskih s strani ministrov, "mi pa se danes praktično pogovarjamo samo o predsedniku vlade". Kot je še dejal, je jasno, da je tisti, ki je na menjave vplival, bil predsednik vlade.

"Predsednik vlade je prvi med ministri. Tu ni dileme," pa mu je oporekala Klakočar Zupančičeva in se sklicevala na to, da je premier želel zagotoviti strokovnost in kompetentnost Policije, ki da sta pri organu nujni.