Na kamniškem sodišču je potekalo soočenje Damirja Črnčeca, nekdanjega državnega sekretarja v kabinetu prejšnjega premierja Marjana Šarca, in aktualnega obrambnega ministra Mateja Tonina. Črnčec namreč Tonina toži za sedem tisočakov, ker so ga, kot navaja v tožbi, hudo prizadele Toninove besede za enega izmed slovenskih časnikov. Gre za besede, da naj bi "Damir Črnčec zlorabljal represivne aparate te države za boj proti takratni opoziciji". Na sodišču so kot pričo zaslišali nekdanjega premierja Marjana Šarca, sodbo pa bosta tožnik Črnčec in toženi Tonin, ki po besednem pingpongu že napovedujeta nove tožbe, v enem mesecu prejela po pošti.

Da je človek z visokim pragom bolečine, a da je bil v tem primeru prizadet, je povedal tožnik Damir Črnčec pred sodnico o besedah Mateja Tonina v članku, v katerem je dejal, da naj bi Črnčec kot svetovalec v kabinetu Marjana Šarca represivne aparate zlorabljal za boj proti opoziciji. Črnčec je ob prihodu na sodišče povedal, da ni govora, da bi od tožbe odstopil. "Laž je bila izrečena in za to laž pričakujem opravičilo," je še dodal Črnčec. Tonin pa, da bi sodbo v njunem sporu morali izreči volivci in da njun spopad ne sodi na sodišče, ampak v parlament. Da pa Črnčec ni človek, ki bi nastopal v prvih bojnih linijah, šel na volitve in se politično stehtal, temveč da je v prve vrste vedno pošiljal druge, sam pa, meni Tonin, "spletkaril iz ozadja". Tožba je iz časa, ko je Tonin vodil KNOVS. icon-expand Tožnik Črnčec in toženi Tonin napovedujeta nove tožbe. FOTO: Posnetek zaslona "Na opozicijo je pritiskal na tak način, da so organi vlagali ovadbe zoper nas in nas tako oddaljevali od našega dela, mi pa smo morali hoditi na zaslišanja. V tem delu mu očitam zlorabo represivnih aparatov," dodaja Tonin. Je Črnčec direktorja Sove poslal na sestanek k Toninu? Da je bil moto tožnika, da moramo sovražnika zaposliti, drugače bo on nas, je ob tem dejal Tonin in nizal, kako naj bi Črnčec deloval. Tonin naj bi direktorja Sove opozoril na novinarja, ki naj bi preiskovala delovanje sodelavca Sove, ker naj bi na Balkanu odpiral podjetja, v katerih naj bi izginjal slovenski denar, njegov koordinator pa naj bi bil prav Črnčec. Ta naj bi direktorja Sove poslal na sestanek k Toninu. Vmešal naj bi se tudi, ko naj bi direktor obljubil dokumentacijo v zvezi z zaposlovanjem N. H. na SOVI. In Črnčecu v bran je pričal tudi nekdanji premier. "Nedopustno je, da nek politik daje neke vrednostne sodbe in obtožuje ljudi, da izrabljajo represiven aparat," je povedal Šarec. "Bilo je ogromno novih namigovanj, ki pozivajo, naj razmislimo, kako bomo ukrepali naprej," je še dejal Črnčec. "Bom začel pa tudi jaz razmišljati, ali bi sprožil pravne postopke zoper njega," pa odgovarja Tonin. Dodatne priče v tokratnem postopku pa je sodišče zavrnilo in postopek zaključilo. Sodbo bo vpletenima sporočilo po pošti.