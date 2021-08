Tonin: Dokazujejo, da gredo v svoji brezidejnosti in agresivnosti lahko še nižje. Šarec: Pozni ste

Protestniki so tokrat opozarjali na krepitev nacizma in fašizma.

Protestniki so se tudi ta petek znova zbrali na Trgu republike. Ponovno so zahtevali odstop vlade in se odpravili do poslopij političnih strank, kjer so jim izročili javne pozive, naj se tudi z dejanji izjasnijo glede podpore neonacističnim gibanjem. Opozorili so na krepitev nacizma in fašizma, ki ga po njihovem mnenju podpira politika sama.

Protestniki so se ta petek odpravili pred sedeže strank, tudi NSi. Tonin ugotavlja, da "vsakič dokazujejo, da gredo v svoji brezidejnosti in agresivnosti lahko še nižje". Kot je opozoril, so protestniki pročelje sedeža stranke "polepili s kljukastimi križi in totalitarnimi simboli", na enak način pa so uničevali tudi markacije in smerokaze na Triglav.

"Odločno moramo reči, da je dovolj nasilja in samovolje glasne in brezobrazne manjšine. To ni politika NSi in to ni vizija Slovenije, ki jo gradimo v NSi," je še izpostavil Tonin.

"Verjamem v strpno in spoštljivo politiko. Politiko, ki zna soočiti argumente in jih zmore izraziti na kulturen in dostojen način. Dogodki na Kredarici kažejo, da v naši družbi vsi ne delimo istih vrednot," je Tonin še opozoril v izjavi, ki so jo posredovali iz NSi.