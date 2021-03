Poklicni gasilci Toninu očitajo 'nizkotna zavajanja in laži'

"Po letu dni vodenja ministrstva in več kot štirih mesecih prošenj, da bi nadaljevali s pogajalskim procesom, ki bi pripeljal do uveljavitve stavkovnih zavez, smo bili deležni popolne ignorance," v današnjem sporočilu za javnost pravijo v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije. Šele na četrti dopis pa so prejeli odgovor, da pogajanj ne morejo nadaljevati do odločitve vlade.

Gre za dopis državnega sekretarja Damijana Jaklina, ki so ga prejeli 17. novembra lani, ki ga sindikat tudi javno objavlja,"da lahko vsakdo, ki je bil deležen njegovih in ministrovih neresničnih navedb, črno na belem razbere, kdo v tej zgodbi brez kančka sramu zavaja in laže. Z njihove strani je bilo večkrat rečeno, da zavračamo pogovore z državnim sekretarjem, ki ga je za to pooblastil minister Tonin."Da niso nikoli zavrnili pogovorov, srečanj ali pogajanj, saj nanje nikoli niso bili povabljeni, pa zatrjujejo v sindikatu."Prav tako nismo nikoli zahtevali, da bi nasprotno pogajalsko skupino vodil minister Tonin, ali da bi se bili pripravljeni pogajati le z njim. Vse to so nizkotna zavajanja in laži. Zato vse tiste, ki to trdijo, pozivamo, da to brez slehernih zadržkov predstavijo kar z dokumenti, ki so jih prejeli od nas."

Pravijo tudi, da se jih vrh ministrstva za obrambo na čelu z ministrom Toninom vztrajno izogiba, kar se je izkazalo tudi prejšnjo sredo.

Spomnimo, da so se predstavniki sindikata takrat samoiniciativno odpravili na ministrstvo, kjer so se želeli srečati z ministrom Toninom, na koncu pa jih je sprejel državni sekretar Jaklin. Ministrstvu sindikat očita nespoštovanje stavkovnega sporazuma in zavračanje socialnega dialoga, minister Tonin pa se je preteklo sredo na to odzval z besedami, da z gasilskimi združenji vodijo reden dialog, a da v sindikatu ne morejo določati, kdo bo sestavljal pogajalsko skupino ministrstva.