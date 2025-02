Tonin gre na svoje – v lastno delegacijo EPP-ja

Zgodil se je razpad slovenske ekipe znotraj Evropske ljudske stranke. Matej Tonin gre na svoje, v lastno delegacijo znotraj EPP-ja. Ker da, tako pojasnjujejo v njegovem kabinetu, sodelovanje z SDS-ovimi poslanci ni bilo več konstruktivno.

"Kmalu so se pojavili pritiski s strani vodstva SDS-a, kar je privedlo do razrešitve poslanca Tonina z mesta zakladnika delegacije, kjer je bil zadolžen za potrjevanje računov. Ob tem so sledili tudi javni napadi nekaterih kolegov iz delegacije na njegovo delo, kar je dodatno zaostrilo odnose znotraj skupine," so sporočili s Toninovega kabineta.

Tako med vrsticami evroposlanec Tonin, pojasnjuje, da naj, neuradno, Janševi ne bi bili navdušeni nad tem, da konkurenca iz opozicije spremlja in potrjuje porabo denarja oziroma izdatke njihovih evroposlancev. Kot je za tem pojasnil v zapisu na spletu, SDS z napadi vedno znova strelja v koleno in se aktivno trudi preprečiti desno vlado.

"Zdi se da se neke napetosti, nesoglasja, ki so med strankama vse bolj očitna v Sloveniji, začenjajo odražati tudi v Bruslju. Očitne so tudi vsebinske razlike, spomnimo se, Matej Tonin je drugače kot SDS podprl novo Evropsko komisijo. Tako da je v bistvu to nekaj bolj ali manj pričakovanega," komentira dopisnik POP TV iz Bruslja Peter Žerjavič.

In kako na očitke poreče druga stran. Romana Tomc na omrežju X Toninu odgovarja takole: "Potem, ko je Matej Tonin na račun velike zmage SDS na EU volitvah dobil članstvo v odborih, ki si jih je želel, se je že lani decembra odločil iti na svoje".

Ustanovitev lastne delegacije, katere edini član je, pa je odraz, kot pravi Tomčeva, lastnih ambicij po funkciji. "Postal je vodja samega sebe," s pomenljivim nasmehom dodaja podpredsednica ljudske stranke.

"Najlepša hvala, kolegica Romana Tomc, za prijazne besede in pozornost, ključno pri tej stvari pa je, da je odslej Slovenija v politični skupini krščanskih demokratov močnejša, ker ima dva glasova," ji je danes v kratkem videu odgovoril Tonin.

Da obstaja računica, pritrjuje Žerjavič. V biroju stranke, kjer glasujejo podpredsedniki in šefi delegacij, smo imeli doslej le enega predstavnika oziroma predstavnico Tomčevo - v obeh vlogah. "Je treba tudi reči, da ko bodo potekale razprave, o Sloveniji, recimo, slišimo veliko očitkov o vladavini prava, bo vendarle tudi slišati še drugi glas, ne bo govorila le Romana Tomc, ampak tudi Matej Tonin," je pojasnil Žerjavič.

Ob tem velja opozoriti, da so razmišljanja o evropski prehodnosti, tudi v še obstoječi delegaciji Tomčeve precej deljena. Pri tem pa predvsem poslanec Branko Grims ne skriva razočaranja nad, po njegovi oceni, preveč sredinsko politiko EPP-ja.