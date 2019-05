Tonin in Erjavec sta se zaradi 'javnega spora' oborožila s pravniki

A zaradi obtožbe notoričnega lažnivca, ki da je zrela za sodišče, se je s pravniki že oborožil tudi Tonin, ki meni, da slaba politična kultura in nespodoben besednjak največ povesta o tistem, ki ga uporablja. Istočasno pa z njegove stranke sporočajo:"Čeprav so bile besede zunanjega ministra močno čez mejo sprejemljivega, mora politik imeti debelejšo kožo kot ostali državljani, zato predsednik Tonin zaenkrat tožbe ne bo vložil. Če se bodo takšni neutemeljeni in žaljivi napadi nadaljevali, pa bo razmislil tudi o tej možnosti."

Ne glede na dolgo brado njunih preteklih medsebojnih spopadov, pa javno Matej Tonin Karla Erjavca že mesece nikjer ni omenil, zato se šef Knovsa prek Twitterja sprašuje, zakaj takšna nestrpnost in jeza in da počakajmo na končno poročilo komisije. Če bo Tonin z lažmi nadaljeval, opozarja Erjavec: "bom pač moral poiskat pravno varstvo."

Zadnji primer: Karl Erjavec , ki se je že večkrat zapletal, nazadnje pa je Mateja Tonina , šefa Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, javno označil za "notoričnega lažnivca". Je to nova politična kultura?

Povsem jasno je, da če kje, potem bi vsi politiki, ki jih plačujemo davkoplačevalci, morali že zdavnaj stakniti glave in biti najbolj glasni v rešitvah, kako rešiti propadajoče zdravstvo. A ne, ne naši politiki, ki se tudi zavoljo medsebojnih političnih obračunov raje ukvarjajo s štiri leta starimi aferami, in kot da se niso ničesar naučili, so še enkrat izgubili priložnost biti tiho.

Dogajanje zadnjih dni pa ni nič drugega, kot petelinjenje in uporaba Knovsa v politične namene, se je oglasil premier Marjan Šarec, ki takšno retoriko svojega ministra sicer zavrača z besedami, da je politični diskurz eden od pomembnih temeljev demokracije. Zato si kot premier želi, da med javnomnenjskimi voditelji prevlada kulturni način dialoga ter da velja moč argumentov, ne pa argumenti moči in žaljivosti. Kot poudarja Ljudmila Novak: "Prav je da sodelujemo, da se pogovarjamo, da se ne zmerjamo, to sodi k politični kulturi, kar si pa kdo sam zase misli, pa je njegova stvar."

Prihaja prvi etični kodeks za vse funkcionarje

Takšna komunikacija je nesprejemljiva, opozarja še prvi med poslanci, ki napoveduje, da bo parlament s pomočjo protikorupcijske komisije spisal ne le prenovljena zakona o poslancih in o integriteti, ampak tudi prvi etični kodeks za vse funkcionarje. Kot je namreč povedal Dejan Židan: "Ta dogajanja so pokazala, da morata bito odgovornost funkcionarjev, katerih koli ali so to župani, poslanci, ali je to predsednik države in ostalih funkcionarjev, zelo jasno napisana."

Tudi postopek ugotavljanja mora biti zelo jasen in tudi kazni ne smejo biti samo navidezne, saj so politični funkcionarji prvi dolžni ohranjati kulturo dialoga, ne pa, meni Židan, že tako nizke meje dopustnega spuščati še niže.