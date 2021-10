Tonin in Janša na dom prejela grožnje s smrtjo, v ovojnici priložena naboja

Tako premier Janez Janša kot tudi minister Matej Tonin sta, poleg groženj in naboja, prejela tudi svoje fotografije, na katerih so bile narisane tarče. Tako so nam potrdili v stranki NSi. Premier je poleg tega prejel tudi fotografije družine, prav tako z narisano tarčo. Nad fotografijo so neznani storilci pripeli opozorilo, da ekipe čakajo na komando in da bo premier padel prvi.

Minister Tonin pa je prejel pismo, v katerem naj bi pisalo: "Ti misliš, da ti bo vojska pomagala. Ne bo ti, ko ti bomo po ljudsko sodili. Kmalu pride ta čas. Direkt v glavo."