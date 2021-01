Tonin ne bo zdravstveni minister? Rotacija po poslovniku DZ ni možna

Ne Toninov ne Janšev kabinet nista želela uradno potrditi dogovora, da naj bi obrambni minister od predsednika vlade in začasnega zdravstvenega ministra Janeza Janše začasno prevzel najzahtevnejši resor v času epidemije. V luči negotovosti glede večkrat napovedane konstruktivne nezaupnice in zadnje interpelacije ministra Janeza Ciglerja Kralja, kjer bi za uspeh potrebovali 46 glasov.

Ne gre spregledati, da je Janševa vlada formalno gledano le manjšinska, vsak minister pa za imenovanje v parlamentu potrebuje večino glasov. Se je želel Janša izogniti vladnemu nadzoru in zadnji besedi parlamenta na način, da bi na zdravstvenem ministrstvu enostavno rotiral začasne ministre, ki jih poslanci ne bi mogli nadzirati in pozvati na odgovornost?

"To sta dve vprašanji, eno je ali je to zakonito, drugo pa, ali to lahko traja v nedogled. Žal lahko traja v nedogled, kajti za to kršitev ni nobene sankcije," pravi pravni strokovnjak prof. dr. Rajko Pirnat. Je pa, tako Pirnat, po preteku treh mesecev od odstopa Tomaža Gantarja rotiranje začasnih ministrov nezakonito in neustavno. "Nedvomno bi predsednik vlade hudo kršil ustavo in zakon, če ne bi niti predlagal ministra."