Tonin in Prebilič o prihodnosti slovenske politike in globalnih nemirih

Kaj lahko pričakujemo na političnem parketu pred in po volitvah? Drobljenje ali povezovanje? Slednje se že dogaja. Pa bo to dovolj? Koliko blokov bomo imeli? Ali spet popolno razdrobljenost: Janez Janša in Robert Golob ter razpršenost glasov pri manjših strankah? Če in kako bo Vladimir Prebilič odšel na volitve, bo sporočil prihodnji teden, medtem bosta Levica in Vesna združili moči. Mnenja o političnem dogajanju doma in po svetu sta soočila evropska poslanca Matej Tonin in Vladimir Prebilič.