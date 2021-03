Ministra za okrepitev obrambnega sodelovanja med Slovenijo in Severno Makedonijo

Tonin in Šekerinska sta se v izjavi za medije strinjala, da sta Slovenija in Severna Makedonija iskreni prijateljici in zaveznici v zvezi Nato, v katero je Severna Makedonija vstopila pred letom dni. Na današnjem srečanju sta se dogovorila za okrepitev sodelovanja v Natovih misijah v tujini in vzpostavitev skupnega središča za vzdrževanje oklepnih vozil Oshkosh.

"Severna Makedonija je na poti v Nato pokazala ogromno vztrajnosti in poguma za kompromis, za kar ji čestitamo in naj ji ta pogum odpre vrata v Evropsko unijo," je dodal slovenski obrambni minister. Slovenija si po njegovih besedah želi, da se "pogajalski proces med EU in Severno Makedonijo čim prej nadaljuje"."Trenutna odsotnost konsenza se nam zdi zelo negativen signal za regijo in tudi za verodostojnost EU," je opozoril.

Severna Makedonija si po njegovih besedah"vsekakor zasluži sprejem pogajalskega okvira in nadaljevanje pogajalskega procesa". "Slovenija jo bo pri tem dosledno podpirala in naredila vse, kar je v njeni moči, da se Severna Makedonija čim prej pridruži evropski družini," je dodal. Makedonska ministrica se je zahvalila za podporo Slovenije ob vstopanju v Nato, njeno nadaljnjo podporo pa pričakuje tudi pri vključevanju v EU, zlasti med slovenskim predsedovanjem povezavi v drugi polovici leta.

Poudarila je, da sta varnost in stabilnost regije v interesu obeh držav, pogoj za to pa ni samo članstvo držav regije v Natu, temveč tudi možnost za vstop v EU v doglednem času. "To ni samo naše skupno stališče, temveč naš skupni interes," je dejala. Ministra sta na današnjem srečanju govorila tudi o modernizaciji slovenske in makedonske vojske, pri čemer po Toninovi oceni obe državi delata velike korake naprej.