Tonin in Žakelj naj bi na Policiji preverjala, komu prisluškujejo

Poslanca Nove Slovenije Janez Žakelj in Matej Tonin naj bi po poročanju portala Necenzurirano novembra lani oz. le nekaj dni po odstopu nekdanjega prvega moža Darsa Valentina Hajdinjaka na Generalni policijski upravi preverjala, ali kriminalisti prisluškujejo več osebam, povezanim z NSi. Na seznamu številk, za katere sta želela vedeti, ali kriminalisti zoper njih izvajajo "prikrite preiskovalne ukrepe", sta bili po poročanju portala tudi številki Hajdinjaka in nekdanjega vodje področja za vzdrževanje na Darsu Damijana Jaklina.

Več kot 70 kriminalistov je v torek na 23 naslovih po državi opravljalo hišne preiskave in iskalo dokaze za domnevno sporne posle na in z Darsom. Preiskovali so sume podkupovanja, sume kartelnega dogovarjanja in favoriziranja na razpisih, povezanih z avtovleko tovornih vozil. Trenutno je osumljenih šest oseb, med njimi sta tudi dolgoletna člana NSi: nekdanji predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak in nekdanji vodja področja vzdrževanja na Darsu Damijan Jaklin.

Po poročanju portala Necenzurirano pa naj bi nekateri člani NSi že novembra lani, ko je bila preiskava še v teku, preverjali, ali kriminalisti prisluškujejo nekaterim osumljencem v preiskavi poslov Darsa. Kot poroča portal, so trije člani parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS, poslanec NSi Janez Žakelj in predsednik stranke Matej Tonin, z njima pa naj bi bil tudi poslanec SD Predrag Bakovič, z namenom izvedbe izrednega nadzora obiskali Generalno policijsko upravo. Tonin in Žakelj naj bi ob prihodu na Policijo predložila daljši seznam telefonskih številk. Želela naj bi ugotoviti, ali gre za številke, zoper katere kriminalisti izvajajo prikrite preiskovalne ukrepe (jim prisluškujejo). Kasneje se je izkazalo, da sta bili na seznamu tudi številki Hajdinjaka in nekdanjega vodje področja za vzdrževanje na Darsu Damijana Jaklina. Oba sta osumljena v preiskavi poslov Darsa.