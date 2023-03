Tonin: Interpelacija je šibko orožje opozicije

"Po desetih mesecih vlade Roberta Goloba se bolj ali manj kaže, da ne bo dosegla tistega zaupanja, kot ga je dobila na volitvah. Po napovedanem letu reform bo najverjetneje to leto brez resnih reform. Zato je za prihodnost Slovenije ključno, da desna sredina na naslednjih volitvah zmaga. Zmagati pa se ne da zgolj s kritiziranjem, nasprotovanjem in rušenjem. Zato je na nas, na desni sredini, da pričnemo stvari obračat v drugo stran," je uvodoma povedal predsednik NSi Matej Tonin.

Po njegovem mora Nova Slovenija s sedanjo vlado tekmovati v konceptih in predlogih ter ljudi navduševati z boljšimi rešitvami in ne s kritiziranjem. "In to je tista pot, ki jo NSi želi pokazati," je dejal.

Na vprašanje, če se strinja z Janezom Janšo o tem, da gre z zavrnitvijo podpisa interpelacije po poti Ljudmile Novak, je Tonin dejal, da je NSi demokratična stranka, kjer si ljudje "upajo povedat stvari in ne samo kimajo z glavo". Tudi zato po njegovem v stranki lahko naredijo samorefleksijo in se učijo iz napak.

In ena izmed teh napak je vlaganje interpelacije. "Kar smo se v preteklosti naučili je, da nima smisla vztrajati pri teh interpelacijah, ki ne dajejo pravega rezultata. In tako smo v NSi prešli iz koncepta proti v koncept za," je pojasnil.

Zakaj torej v NSi niso podprli interpelacije?

"Razloga sta dva. Eden je ta, da vložena interpelacija ne predvideva nobenega glasovanja. Prav tako ni predvideno, da bi se ta interpelacija razvila v konstruktivno nezaupnico, kjer bi predlagali nekega drugega kandidata za predsednika vlade in skušali pridobiti glasove za sestavo druge vlade. Drugi je pa ta, da trenutna vlada uživa veliko večino in je nerealistično pričakovat, da bi takšna interpelacija uspela," je pojasnil, ob tem pa še dodal, da je interpelacija "šibko orožje".

"Interpelacija je šibko orožje opozicije. Zlasti, kadar ima ima koalicija močno večino. In v takšnih primerih interpelacija največkrat okrepi vladno koalicijo," je dodal Tonin.