Tonin, Joveva, Tomčeva in Prebilič ostro o ugledu, zelenem prehodu in Palestini

Začele so se predvolilne kampanje za evropske volitve, ki bodo po mnenju mnogih za Evropo prelomne. Kaj naj v teh napetih razmerah zastopajo slovenski evropski poslanci? Podpirajo priznanje Palestine? Rezultat evropskih volitev bo odmeval tudi na notranjepolitičnem področju. Če stranke vladajoče koalicije na volitvah veliko izgubijo, pridobi pa SDS, se bodo prav gotovo pojavile zahteve po predčasnih parlamentarnih volitvah. O vsem tem in še čem so več spregovorili Romana Tomc, Irena Joveva, Matej Tonin in Vladimir Prebilič.

OGLAS

Zadnja javnomnenjska raziskava Mediane največ glasov na evropskih volitvah kaže za Romano Tomc iz SDS-a, Ireno Jovevo iz Gibanja Svoboda, Mateja Tonina iz Nove Slovenije in Vladimirja Prebiliča, nosilca liste Vesna Zelena stranka. Voditelja oddaje 24UR ZVEČER Uroša Slaka je najprej zanimalo, kakšen ugled je imela Slovenija v Evropski uniji pod vlado Roberta Goloba in kakšen pod vlado Janeza Janše. Joveva je namreč v eni od prejšnjih oddaj dejala, da je pod novo vlado Roberta Goloba ugled Slovenije v Evropski uniji boljši kot v času vaše Janševe vlade. Tomčeva se s tem ni strinjala. Pojasnila je, da to, kakšen je ugled Slovenije, spremlja že skoraj desetletje in da ugled tako nizek, kot je danes, ni bil še nikoli. "Nenazadnje k temu prispeva tudi neuspešno delo vlade in tudi takšne ekstremistične solistične akcije, kot je ta, ki zadeva priznanje Palestine. To nas pritiska ob rob," je povedala in dodala, da se to vidi, čeprav morda evropski mediji in poslanci o tem ne poročajo. Pojasnila je, da nas sodijo tudi po gospodarskih podatkih, ki so po njenih besedah v zadnjem času izjemno slabi. "Tudi novinarka nacionalne televizije je povedala zelo jasno, da je edini, ki ve, za kaj gre pri evropski politiki, Janez Janša, vsi ostali pa so več ali manj začetniki," je sklenila Tomčeva. Joveva je njen odgovor označila za populističen in dodala, da gre za zavajanje. "Slovenija je generalno gledano videna kot ugledna država, a v obdobju zadnje vladavine Janše, predvsem v obdobju, ko je Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije, je bilo zelo jasno, da tega ugleda v tistem trenutku ni bilo," je povedala in spomnila, da so takrat tudi glasovali o resoluciji glede Slovenije, kjer so obsodili napade Janše na tuje novinarje, zavlačevanje z neimenovanjem evropskih tožilcev iz Slovenije in financiranje Slovenske tiskovne agencije. "Takrat smo bili postavljeni ob bok avtoritarnim voditeljem, kot je Orban. Zdaj je Slovenija spet nazaj na pravi poti in je spet ugledna država," je zatrdila in izpostavila, da priznanje Palestine ni skrajnost, pač pa da je skrajnost to, kar počne skrajna desnica.

Irena Joveva FOTO: Bobo icon-expand

Tomčeva se z Jovevo ni strnjala, zatrdila je obratno. "Takšnega brutalnega napada na svobodo medijev in politizacija, kot se je zgodila pod Golobovo vlado, česa takšnega Slovenija še ni videla. Nenazadnje je tudi premier sam javno povedal, da je treba javno televizijo očistiti Janšizma – če to ni najhujša napoved politizacije javnega medija, potem jaz ne vem, kaj je," je dejala Tomčeva. Joveva pa je odvrnila, da je to "prepoved politizacije", ki se je zgodila z novelo zakonodaje. Tonin meni, da je logično, da je bila Slovenija v času Janševe vlade v središču pozornosti, saj smo predsedovali EU. "Moram reči, da je bilo to slovensko predsedstvo zelo uspešno. Logično je, da ko vodiš EU, da bodo tudi kakšne kritike, je pa dejstvo, da je bilo ogromno t. i. afer izvoženih iz domačih krogov in da smo se ukvarjali s stvarmi, ki so bile iz leve strani posredovane v Bruselj. Golobova vlada je mnogo bolj brutalna. V času Janševe vlade so vsaj mediji, če ne nevladne organizacije, ves čas na preži, da se ne zgodi kaj nenavadnega, tukaj pa je ta pozornost mnogo manjša, poglejte, kaj se dogaja na Policiji, RTV. Stanje demokracije je mnogo slabše, zlasti ko smo v času premierja, ki ljudi meče čez ramo," je povedal. Prebilič je menil, da je izvoz slovenske razklanosti v Evropski parlament popolnoma nepotreben, saj da bi morali, namesto da se kregamo, sodelovati in uresničevati ideje. "Ko se pogovarjam s tujimi kolegicami in kolegi župani iz 46 držav članic, imam občutek, da je zdaj malo bolje. Ampak dajmo energijo raje usmeriti k reševanju vsebinskih vprašanj," je pozval. Tomčeva: 'Demokracija na levi strani se začne in konča tam, kjer se začne in konča njihovo mnenje' Se pa je v predvolilno kampanjo v svojem govoru ob dnevu zmage vključil tudi ljubljanski župan Zoran Jankovič, ki je dal vedeti, da bo na volitvah podprl koalicijo. Tomčeve to ni presenetilo. "Jankovića dobro poznamo po njegovih stališčih, tudi po druženjih na primer s predsednikom Vučičem in podobnimi navezami. Jaz mislim, da to lahko Gibanju Svoboda bolj škodi kot koristi. Ampak nimam nobene težave s tem, ljudje bodo znali bolje povezati, kaj se dogaja v Ljubljani, kako se gradijo kakšni projekti, zagotovo bo gospod Prebilič znal povedati tudi kaj o kanalu C0, ki se gradi v Ljubljani in ogroža našo pitno vodo. In če Gibanje Svoboda to podpira, potem tudi prav," je dejala. Tudi Joveva ne vidi težave v tem, da posameznik podpre stranko, ki mu je blizu. "Verjamem, da volivci in volivke vidijo tudi povezovanja s kakšnimi drugimi predsedniki drugih strank, ki sodelujejo z raznimi avtoritarnimi voditelji," je bila ostra. Se je pa strinjala s Prebličem, da bi se morali osredotočiti na vsebino. Ob tem je dodala, da je v prvi vrsti SDS tisti, ki govori o sodelovanju, a da sodelovanje pravzaprav blokirajo.

Romana Tomc - 3 FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Tomčeva je vskočila in izpostavila, da je zanimivo, da prav določene leve in skrajno leve stranke podpisujejo zaveze in izključujoče in izsiljujoče pritiskajo na potencialno zmagovalko Evropsko ljudsko stranko, s kom lahko in s kom ne smejo sodelovati. "Demokracija na levi strani se začne in konča tam, kjer se začne in konča njihovo mnenje. Ne dopuščajo drugega mnenja, postavljajo pogoje in izključujejo. Mi nismo izključevalni, mi smo sodelovalni, najprej bomo počakali na rezultate in če bomo zmagali, bomo mi tisti, ki bomo določali, s kom bomo sodelovali. Ta dvoličnost je gromozanska. Zavzemajo se za demokracijo, na drugi strani pa bi izbirali vse, ki ne mislijo tako kot sami," je poudarila. "To je neka normalna folklora v Sloveniji, da Janković podpira Golobovo vlado," je povedal Tonin, ki pa je ljudi pozval, naj se vprašajo, če pod to vlado bolje živijo. "Številne investicije so se v času te vlade zaustavile, vprašajte župane in občine. Vprašajte gospodarstvenike. Gospodarstveniki so prosili, naj Golobova vlada ne dela nobenih davčnih reform, ker česarkoli se lotijo, enostavno 'zafurajo'. Zdravstvena reforma je bila paradni konj te vlade, pa še vedno nismo niti na začetku. Čaka vas ali pa nas vse skupaj še veliko dela. Vesel sem, da imamo EU, ki nam postavlja 80 odstotkov zakonodajnega okvirja. Če ne bi imeli EU, bi bila situacija v Sloveniji še mnogo slabša," je dejal. Joveva je povedala, da demokracija stoji ali pade na spoštovanju ali nespoštovanju človekovih vrednot, pravic. "Nemogoče je sodelovati s tistimi političnimi strankami, ki gradijo na nekih skrajnosti in seveda smo povedali, da s takšnimi ne bomo sodelovali. To je popolnoma logično in to je temelj demokracije v tem kontekstu," je povedala. Prebilič: 'Potrebujemo drugačno vodenje' Prebilič je pozval, da bi se morali končno začeti pogovarjati o evropski politiki, ne le o slovenski. "Spomnili se boste pregovora profesorja Einsteina: Če poskus ponavljaš vedno na isti način in pričakuješ druge rezultate, potem je nekaj s teboj narobe. Zdaj pa k EU. EU zadnjih 30 let vodita dve politični struji. Ves ta čas imamo na oblasti bolj ali manj Evropsko ljudsko stranko in Evropske socialiste. Ali smo danes zadovoljni z Evropo takšno, kot jo gledamo? Potrebujemo drugačno vodenje," je prepričan.

Vladimir Prebilič FOTO: Bobo icon-expand

Izpostavil je zeleni prehod in se vprašal, kaj je alternativa, če se ga ne lotimo. "Več in več naravnih nesreč, 60 milijard evrov gre za naravne nesreče in odpravljanje njihovih posledic. Zeleni prehod omogoča tudi varovanje okolja tudi za kmete. Brez narave tudi hrane ni. Zeleni prehod ustvari in odpira nova delovna mesta. Naša konkurenčna prednost bo, ko bomo implantirali zeleni prehod. Mislim, da je napredek edina prava pot," je odločen. "Ko bo zeleni prehod voden na realističen, ker zdaj v zadnjem mandatu je bil voden na aktivističen način. Jaz se strinjam s tem, da izpusti CO2 prispevajo k temu, da se naš planet segreva, ampak konstantno siljenje k tako imenovanim obnovljivim virom energije ne zmanjšuje izpustov CO2-ja. Primer je Nemčija, ki je ogromno investirala v obnovljive vire energije, pa ima več izpusta CO2, kot denimo Francija. Zato mislim, da je edini pravi pristop, da stavimo na jedrsko energijo," je povedal in dodal, da se veseli referenduma, ki nas čaka jeseni. Meni, da se moramo zelenega prehoda lotiti realistično, da se pri tem "ne bomo ustrelili v koleno". Tomčeva pravi, da se določeni učinki zelenega prehoda že kažejo. "Kaže se tudi to, da bodo zeleni prehod najbolj plačali tisti, ki so v naši družbi najšibkejši. Ki bodo plačevali višje davke, da bodo lahko države dajale subvencije za električne avtomobile. Mi se želimo tega absolutno izogniti in želimo na prvo mesto postaviti gospodarstvo. Če bomo imeli močno gospodarstvo in raziskave in razvoj, potem bo gospodarstvo samo prispevalo k temu, da bo za okolje bolj prijazna in čistejša tehnologija. Mi smo pa ubrali aktivističen, obraten pristop in smo najprej postavili izjemno visoke cilje. Zdaj pa ne vemo, kako do tega cilja priti. Resnično ceno za zeleni prehod bodo plačali ljudje," je povedala. Joveva se ni strinjala. Povedala je, da je Evropa kontinent, ki se segreva najhitreje. "Zeleni prehod je nujen in ne bodo ga plačevali ljudje, ampak celoten planet," je rekla. Tomčeva jo je prekinila in povedala, da se strinjajo z zelenim prehodom, a poudarila, da mora biti ta postopen in v korist ljudi in gospodarstva. Vmešal se je tudi Tonin, a do enotnega odgovora niso prišli, saj je vsak prepričan v svoj prav, tudi glede tega, ali je trenuten pristop aktivističen ali ne.

Tonin: 'Postopki za priznanje Palestine so pilatovsko umivanje rok' Spregovorili so tudi o odmevni zunanje politični potezi vlade, da je sprožila postopke za priznanje Palestine. Tonin to potezo Golobove vlade viti kot pilatovsko umivanje rok, saj je prepričan, da to stiske ljudi v Gazi ne bo rešilo. "Trenutno je Palestino priznalo 142 držav, lahko je Slovenija 143., ampak s tem vojne v Gazi ne bomo ustavili. Edina pot je, da se najprej tam doseže premirje. Ko bo vojna ustavljena, so potrebne nove volitve palestinskih oblasti, tam že 15 let niso imeli volitev in ni nobene legitimnosti. In to bo vzpostavilo podlago za priznanje in oblikovanje Palestine," je povedal in dodal, da lahko trajni mir lahko prinese samo sporazum med Palestino in Izraelom. "Bistven stavek, ki ga je izrekel Tonin, je: Državi se bosta morali dogovoriti," poudarja Prebilič. "Palestina danes ni država, mora postati država, dobiti pravico, da odloča sama o sebi, da bo lahko sploh partner v mirovnih pogovorih," je pojasnil. Meni, da prav Slovenci vemo, kako je, če te možnosti nimaš, pa si želiš in bi bilo prav, da jo imaš. "Prvi korak je, da se tudi signal pošlje Izraelu," je poudaril.

Kongres NSi FOTO: Bobo icon-expand