Koalicija bo govorila o razmerah po pozivu k razrešitvi Pivčeve

Tonin je v izjavi za medije pojasnil, da se bo koalicija sešla danes "tekom dneva", a ni želel razkriti, kdaj natančno. Je pa ob tem ocenil, da dogajanje v DeSUS za zdaj pomembnega vpliva na delo v koaliciji ni imelo.

Potrdil je, da se že dolgo časa govori tudi o rekonstrukciji v vladi, vendar pa je to po njegovih besedah stvar predsednika vlade in koalicijskih partnerjev. "O teh stvareh se je treba dogovoriti, imeti morajo nek smisel,"je poudaril in dodal, da imajo v NSi kader za vse resorje.