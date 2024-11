Tonin: Lojze Peterle je izstopil iz NSi

Tonin je zapisal, da je znal Peterle vedno jasno in odločno povedati, če se s čim ni strinjal, in to ves čas delovanja v stranki. "Tako v času predsedovanja Andreja Bajuka, Ljudmile Novak kot tudi v zadnjem obdobju," je pojasnil in dodal, da so to vedno jemali kot znamenje demokracije v stranki in njegov prispevek k njej. Tonin pravi, da tako razumejo tudi njegovo odločitev o izstopu iz stranke.

V stranki so zapisali še, da je bil Peterle pomemben del slovenskih demokratičnih procesov po osamosvojitvi Slovenije in da je bil pomemben tudi za rast slovenske krščanske demokracije.

"Zato se mu ob tem zahvaljujemo za vse, kar je storil za NSi in za razvoj krščanske demokracije v Sloveniji. Želimo mu vse dobro in veliko zdravja na njegovi nadaljnji poti," je še zapisal Tonin.