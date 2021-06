Tonin: Ne zanima me, kaj si nekateri mislijo o mojem početju, zanimajo me samo rezultati

Po družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija Tonina z blatom umazano belo srajco. Toda, ali to opravičuje teh 22 vojakov ali degradira položaj ministra za obrambo? Tonin je opozoril, da je dolžnost ministra za obrambo, da uredi in zagotovi finačne vire ter kadre. "Uspelo nam je v preteklosti zagotoviti stabilne finančne vire zaradi zaradi tega, da se bo vojska modernizirala in razvijala. Naše naloga je tudi zagotavljanje kadrov. In glede na številke in glede na odziv delamo prav."

"Številke ne lažejo. Zanimanje za prostovoljno služenje vojaškega roka se je v letošnjem letu povečalo za štirikrat. Od objave slik, ki ste jih prikazali, se je samo v enem dnevu javilo 22 kandidatov. V primerjavi s preteklimi leti, ko je v celem letu bilo 65 novih kandidatov, je to zagotovo velik uspeh. Pet dni je že od objave teh slik in danes še vedno o tem govorimo. Cilj je bil vsekakor dosežen."

Pomembno je, da mladim tovrstne stvari približamo, je bil jasen Tonin. "Dnevi, ki smo jih preživeli tudi z vašimi novinarskimi kolegi skupaj na usposabljanju z vojaki so pokazali naj se mladi tega ne bojijo. Če zmorem jaz, potem lahko podobno usposabljanje dajo skozi tudi oni."

Tonin je še poudaril, da 5. julija pričnejo s popolno prenovljenim konceptom usposabljanja mladih, "kjer bo popolnoma drugače". "Mladim se bo omogočilo, da bodo pridobili številne nove izkušnje, ki jim bodo prišle prav v njihovem življenju. In na tem usposabljanju bodo lahko osebnostno rasli. Zrasli bodo tako v fizičnem kot tudi v psihičnem smislu."

In zato tudi menite, da je ta vaš pris top pravilen, ker je drugačen? Odgovoril je, da številke ne lažejo, saj če bi bil ta pristop napačen, se tudi številke ne bi povečale za štirikrat. "V zadnjih desetih letih so se razmere v svetu in tudi v Sloveniji spremenile in glede na trenutno sušo smo morali poskusiti z različnimi, drugačnimi prijemi. Za ministra je pomembno, da so rezultati. In rezultati obstajajo."

Na vprašanje, ali se je za tako kampanjo odločil, da v vojsko privabi mlade fante in dekleta ali zaradi tega, da pojača svojo politično propagando, je odgovoril, da glede na odzive na družbenih omrežjih bi nekateri sodili, da je to bil korak v napačno smer. Toda, "mene ne zanima, kaj si nekateri mislijo o mojem početju, mene striktno zanimajo samo rezulati. Če bom kot minister za obrambo uspel zagotoviti ustrezna sredstva in kadre za razvoj in modernizacijo slovenske vojske, sem jaz lahko miren".