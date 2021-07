Tonin na obisku pri slovenskih vojakih v Latviji

V Latviji pod poveljstvom Kanade trenutno deluje deveti kontingent slovenske vojske, ki šteje 43 pripadnikov. Ti v misiji delujejo skupaj s pripadniki črnogorske vojske. Večino kontingenta sestavlja izvidniški vod z oddelkom brezpilotnih letalnih sistemov in izvidniškim oddelkom oboroženih sil Črne gore, na spletni strani navaja vojska.

Poleg omenjenih držav v misiji delujejo še pripadniki vojsk iz Albanije, Češke, Italije, Poljske, Slovaške in Španije.

Severne Makedonije še ni med njimi, je pa Tonin marca med obiskom makedonske obrambne ministrice v Ljubljani dejal, da si Slovenija v okviru misije podobnega sodelovanja kot s Črno goro želi tudi s Severno Makedonijo, ki je članica Nata od marca lani.

V okviru obiska se bo Tonin srečal še z mednarodnimi predstavniki iz poveljniške strukture večnacionalne bojne skupine misije in latvijskim obrambnim ministrom Artisom Pabriksom, napovedujejo na obrambnem ministrstvu.

V ospredju pogovorov bodo po navedbah ministrstva varnostne in splošne razmere v Latviji in širši baltski regiji ter aktivnosti Slovenije, Črne gore in predvidoma tudi Severne Makedonije v tej Natovi misiji.

Z latvijskim obrambnim ministrom bo Tonin spregovoril o dvostranskem sodelovanju na obrambno-vojaškem področju, predstavil pa mu bo tudi prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU.