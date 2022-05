Tonin na Škisovi tržnici: Danes sem minister za obrambo pred dolgočasjem

Predsednik jim je vročil zahvalo za pomembno vlogo pri povezovanju študentk in študentov iz celotne Slovenije in tujine, za spodbujanje dobrodelnosti in solidarnosti med mladimi ter zavezanost, da postane zgled za trajnostno prireditev.

Študentskim organizacijam in klubom se je za njihov trud zahvalil tudi rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič, ki je poudaril, da študentsko življenje ni le obiskovanje predavanj in vaj, ni le učenje za izpite, ampak tudi druženje, iskanje prijateljstva za celo življenje, povezovanje študentov z različnih fakultet, nenazadnje tudi iskanje profesionalnih stikov za karierno pot. "Dogodki, kot je Škisova tržnica, povezujejo univerzo, tudi eden mojih glavnih ciljev je, da skupaj naredimo univerzo še močnejšo. Le tako smo lahko močni tudi v mednarodnem merilu," je povedal.

Predsednica Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar je ob tem dejala, da študentski klubi s svojimi aktivnostmi vedno poskrbijo tudi za tiste mlade, ki imajo svoj dom izven kraja, kjer so študijska središča. "Vi ste tisti, ki imate moč in odgovornost, da poskrbite, da smo mladi, študentske in dijaške organizacije slišani tudi v lokalnem okolju," je dejala.

Tonin: Danes sem minister za obrambo pred dolgočasjem

Zbrane je nagovoril tudi obrambni minister Matej Tonin. "Danes pred vami ne stojim kot minister za obrambo, danes sem minister za obrambo pred dolgočasjem," je dejal. Študentskim klubom in organizacijam se je zahvalil za to, da po občinah skrbijo, da študentom in ostalim občanom ni nikoli dolgčas.