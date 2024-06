Tonin na taboru NSi: 'Evropa bo krščanska ali pa je ne bo več'

Matej Tonin je uvodoma čestital ljudem za potrpežljivost za vse, kar se dogaja v Sloveniji pod vlado Roberta Goloba, gospodarstvu pa za vztrajnost, da kljub temu dosega rezultate. Trenutno vlado je označil za vlado prepovedi, novih birokratskih omejitev in novih davkov, Goloba pa pozval, naj gre na teren, med ljudi, da bo videl resnično sliko.

Ocenil je, da si Slovenija še enega mandata leve vlade ne more privoščiti. "Še en mandat te vlade bi uničil to prelepo Slovenijo," je dejal. Zato bi bilo po njegovem ključno, da bi prišlo do predčasnih volitev, v primeru da bi vlada mandat zdržala do konca pa, da bi se takoj izvedlo potrebne spremembe. "In NSi bo del teh sprememb," je zagotovil.

Del nastopa je namenil evropskim volitvam, ki ga je začel s citatom enega od ustanoviteljev EU Roberta Schumanna, da bo Evropa krščanska ali pa je ne bo. Poudaril je, da je krščanska Evropa tolerantna in spoštuje človekove pravice, njeni prebivalci pa imajo pravico, da se borijo za vrednote, na katerih je zrasla. "Vsem, ki prihajajo k nam, sporočamo, da so se dolžni prilagoditi našemu načinu življenja in našim običajem in ne obratno. V svoji hiši se ne smemo počutiti kot tujci," je dejal.