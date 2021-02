Tonin napovedal zmanjšanje števila slovenskih vojakov na Kosovu

Kot je minister Matej Tonin dejal v izjavi, ki so jo poslali z ministrstva za obrambo, je napovedal, "da bo Slovenija nekoliko zmanjšala prispevek h Kforju". Del sil bo namreč premestila v Bosno in Hercegovino in druge misije Evropske unije.

"Kljub temu bo to še vedno najpomembnejša in ključna misija za Slovenijo, saj bo tam še vedno več kot polovica naših vojakov, ki so izven meja Slovenije," je pojasnil minister. Točno koliko od nekaj več od 250 vojakov, ki so na Kosovu nameščeni na treh lokacijah, bodo premestili drugam, iz izjav ni bilo razbrati.

Poveljnik Natove misije je sicer v pogovoru o slovenskih vojakih govoril le v presežnikih, je dejal Tonin. "Izjemno je pohvalil predanost in profesionalnost, na kar smo lahko ponosni. Lahko smo hvaležni, da imamo vojake in vojakinje, ki s srcem služijo tako doma kot v tujini," je poudaril.