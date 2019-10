Tonin napoveduje javno objavo Janševega govora na seji Knovsa

Predsednik komisije DZ za nadzor obveščevalno-varnostnih služb Matej Tonin je napovedal, da bo umaknil oznako zaupno s tistega dela torkove seje komisije, v katerem govori prvak SDS Janez Janša. Ta je namreč objavo magnetograma zahteval po navedbah poslanke LMŠ Jerce Korče na Twitterju, da je na seji grozil. To je označil za laž.

V enem delu bo po navedbah Mateja Tonina govor Janeza Janše na komisiji DZ za nadzor obveščevalno-varnostnih služb (Knovs) anonimiziran, ker se je nanašal na določene aktivnosti Sove v primeru arbitraže. Teh podatkov namreč ne morejo razkriti in tudi v luči vprašanja, kdo od vpletenih ima prav, niso pomembni, je Tonin pojasnil v izjavi za medije, sklicani sicer po srečanju NSi s predsednikom republike Borutom Pahorjem na temo digitalizacije. Korčetova nakazala na grožnje prvaka SDS Po torkovem zasedanju Knovsa se je namreč vnel besedni dvoboj med poslanko Jerco Korče in poslancem SDS Žanom Mahničem na družabnem omrežju Twitter, ko je Korčetova nakazala na grožnje prvaka SDS. "Grožnje o padanju glav bi morale biti uvrščene na temno stran zgodovine. Pa vendar jih je slišati tudi v letu 2019. Ko je za želja po oblasti tako močna, da odpove razum in popustijo zavore,"je zapisala in uporabila ključnika Knovs ter JJ.

Tonin je napovedal, da bo umaknil oznako zaupno s tistega dela torkove seje komisije, v katerem govori prvak SDS. FOTO: 24ur.com

Janša je to označil za laž in napovedal, da bodo zahtevali umik oznake zaupnosti z njegove razprave in javno objavili magnetogram. V zadnjih tednih odmevajo napeti odnosi med Knovsom in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (Sova). Začelo se je z razkritjem zaposlitve znanke premierja Marjana Šarcana Sovi. Slednja namreč Knovsu po tistem, ko je opravil nadzor na sedežu agencije, dokumentacije v zvezi s kadrovanjem ne želi predati. Prepričani so, da to ni v pristojnosti Knovsa, nadzor pa opravlja inšpektorat za javni sektor. 'Predsedniku vlade bi prijateljsko svetoval, da ko je v dvomih, raje molči' Tonin pa z nekaterimi pravnimi mnenji vztraja, da ima Knovs pristojnost celovitega nadzora nad Sovo, ki je trenutno po njegovih navedbah onemogočen. Ocenjuje tudi, da se nadzora komisije in inšpekcije ne izključujeta. Ob tem zagotavlja, da se Knovs ne bo poslužil pritlehnih iger, "tako kot kabinet predsednika vlade, ampak bo ta spor reševal po pravni poti". "Če tudi vlada vztraja pri nezakonitem delovanju Sove, potem je prva naslednja možnost, da o tem obvestimo celoten DZ in da ta o tem tudi razpravlja,"je pojasnil in napovedal, da bodo o naslednjih korakih sproti obveščali. "Če bi bilo več vsebinskih zadev, če bi se danes ukvarjali z zdravstveno, pokojninsko in z resno davčno reformo, bi bilo morda tudi stanje v državi precej drugačno,"ob tem še ugotavlja Tonin. Po njegovem mnenju je nenavadno, da je "kabinet predsednika vlade pripravljen držati Sovo kot talca zaradi zgolj ene zaposlitve, s katero naj bi bilo vse v redu". "To je z vidika odgovornosti in državotvornosti nenavadno," je še dodal.

