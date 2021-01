Tonin: Nezaupnica ne bo uspela, vlada ima še vedno 47 glasov

Na vprašanje, če lahko pojasni matematiko za to številko, je razložil, da za svojimi besedami absolutno stoji, ker je opravil več deset telefonskih pogovorov. "Z vsakim poslancem sem se temeljito pogovoril, dobil zagotovila in če nisem bil povsem prepričan, da ima poslanec trdno zaupanje v to vlado, ga nisem štel med glasove." Dodal je, da je"jasno, da se nekateri poslanci ne želijo javno izpostavljati, saj se nanje vršijo veliki pritiski."

Vložitev nezaupnice je brez zagotovljene podpore ocenil kot nenavadno in v tem času neprimerno.

Odziv Slovenije na epidemijo v naslednjih mesecih bo ključen. Cilj NSi je dobro delujoče gospodarstvo, naš skupni izziv pa je, da izboljšamo podjetniško okolje, da se bo splačalo delati in da bodo mladi lahko razvili svoje potenciale, je glede delovanjaNSi v času epidemije še povedal prvi mož NSi."Država si mora od našega dela vzeti manj. Zato bomo v NSi predlagali, da se v višini dviga minimalne plače razbremeni vse plače v Sloveniji," je napovedal.