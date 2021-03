Tonin o tem, da bo nov predsednik DZ Horvat, a Zorčič nima namena odstopiti

Igor Zorčič , predsednik DZ in član stranke SMC, je v petek povedal, da je izstop iz poslanske skupine SMC nujen korak, saj s predsednikom stranke Zdravkom Počivalškom ne delijo pogleda na vlogo stranke v koaliciji, prav tako ne na delovanje in prihodnost stranke.

V današnji oddaji Politično na TV Slovenija je minister za obrambo iz vrst NSi dejal, da bo novi predsednik DZ Jožef Horvat, čeprav je Zorčič dejal, da kot predsednik DZ ne namerava odstopiti. "Za predsednika DZ sem bil izvoljen ob nastanku koalicije. Danes so razmere bistveno drugačne, danes tudi predsednik vlade nima več tistih glasov, ki jih je imel na začetku. Za DZ pa je bistvenega pomena, da ne zapade v kakšno parlamentarno krizo, to je na primer, da bi se zgodilo, da bi jaz danes odstopil in ne bi mogli izvoliti novega predsednika DZ. Ko se bo našla ta večina, se ne bom oklepal tega stolčka,"je dejal v oddaji 24UR ZVEČER.