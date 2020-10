Tonin: NSi ne more sodelovati pri alternativnih vladnih poskusih

Spomnimo, da so se opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica, SABzdružile v Koalicijo ustavnega loka in predlagale oblikovanje alternativne vlade s tehničnim mandatarjem Jožetom P. Damijanomna čelu. Ta je v četrtek koalicijskim NSi, SMC in DeSUS poslal programski dokument, ki je vseboval tudi vabilo predsednikom omenjenih strank.

V programskem dokumentu so se štiri opozicijske stranke poenotile glede ključnih programskih prioritetah alternativne, nove vlade do volitev 2022, je dejal Damijan.