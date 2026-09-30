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Tonin o enakih 'vatlih' za vse, Joveva: To ni tekmovanje, kje je več žrtev

Ljubljana/Bruselj, 30. 09. 2026 22.19 pred 7 minutami 4 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Janša in fotografija iz Gaze

Polom, blamaža in pika na i cinizmu – težke besede letijo na predsednika vlade z levega političnega pola. Razlog: med odgovarjanjem na poslanska vprašanja v parlamentarni dvorani je pokazal fotografijo, na kateri je po njegovih besedah množica trupel kristjanov v Sudanu. Vendar pa fotografija v resnici prikazuje Palestince v Gazi. Kako dogodek komentirata evroposlanca Irena Joveva iz Gibanja Svoboda, kjer so Janšo pozvali, naj se opraviči, in Matej Tonin iz Nove Slovenije?

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    Iz 24UR ZVEČER: TOnin in Joveva o Janši in fotografiji iz Gaze
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    Iz 24UR: Janša pokazal napačno fotografijo

V opoziciji vidijo napačno fotografijo, ki jo je Janez Janša pokazal v državnem zboru, kot polom, blamažo in piko na i cinizmu. Evropski poslanec iz vrst NSi Matej Tonin se je v oddaji 24UR ZVEČER sicer strinjal, da so se v Gazi in se še vedno dogajajo zločini. Vendar pa pojasnilo kabineta predsednika vlade o tem, kako je do fotografije v DZ prišlo, razume kot "nekakšno opravičilo".

V tej zgodbi se mu zdi napaka s fotografijo sicer nebistvena: "Nekdo v kabinetu je naredil napako in ni dobro preveril, od kje izvira avtorstvo fotografije."

Meni pa, da je pomembno sporočilo, da morajo biti "vatli enaki za vse". "Enako moramo biti občutljivi tudi do zločinov v Sudanu, Nigeriji in vsepovsod po svetu, kjer so kristjani," je poudaril.

Po njegovih besedah je namreč po svetu preganjanih 388 milijonov kristjanov, med njimi pa da jih je vsako leto ubitih več tisoč. "Predsednik vlade je bil v teh navedbah točen, da so kristjani ena izmed najbolj preganjanih verskih skupnosti in da se dogajajo številni masakri v Sudanu, v Nigeriji, kjer harajo islamistične milice in da gre za huda trpljenja in hude zločine," je dejal.

'Namesto da bi se opravičil, je napadel novinarje, ki so njegovo napako preverili'

Evroposlanka iz vrst Svobode Irena Joveva se z njim ne strinja v celoti. Meni namreč, da se nekateri politiki obnašajo, "kot da so te nedolžne žrtve, kjerkoli že so, na nekem tekmovanju, v kateri državi jih je več". "Očitno glede na to, kako komu nekaj politično odgovarja," je bila kritična.

"Predsednik vlade je v državnem zboru pokazal fotografijo, za katero je trdil, da je posneta v Sudanu in da so na njej trupla ubitih kristjanov. Nič od tega v tem primeru ni držalo," je poudarila in opozorila, da so bili na fotografiji Palestinci v Gazi, ki so čakali na pomoč.

Janez Janša odgovarja na vprašanja poslancev
Janez Janša odgovarja na vprašanja poslancev
FOTO: Bobo

"Na pomoč pa so čakali, ker se je Janšev politični ali pa morda celo osebni prijatelj Benjamin Netanjahu odločil, da želi te ljudi izbrisati z obličja Zemlje. V istem stavku, ko je torej Janša kazal in tudi govoril napačno o fotografiji, pa je hkrati tudi zanikal genocid," je bila ostra.

Čeprav verjame, da se Janša ni zavedal napačne fotografije, meni, da bi moral priznati svojo napako in se zanjo tudi opravičiti. "Namesto tega pa je napadel neodvisne, raziskovalne novinarje, ker so si drznili preveriti fotografijo," je opozorila Joveva.

Opravičila za napačno fotografijo sicer sama ne bi videla kot znak šibkosti, meni pa, da je šibkost to, "da po napaki napadeš tistega, ki je to napako preveril in jo ugotovil".

Tonin: Opozoriti je treba tudi na zločine nad kristjani

Se pa strinja tako z besedami Janše kot Tonina, da je problem tudi v Sudanu, v Nigeriji, v preganjanju in pobijanju kristjanov. O tem sicer po njenih besedah veliko govorijo tudi v Evropskem parlamentu: "Ampak en zločin ne izbriše drugega zločina, še najmanj pa na podlagi vere, barve kože ali česarkoli drugega."

Tonin meni, da jih čaka veliko dela, da poleg zločinov, ki se dogajajo v Gazi, opozorijo tudi na zločine, ki se dogajajo zoper kristjane vsepovsod po svetu. "Politični oz. družbeni pritisk, ki ga lahko okoli tega oblikujemo, naredi tudi politiko bolj občutljivo, da potem okoli tega ustrezno reagira in da pritisne na državo, da se ti zločini prenehajo," je dejal.

Preberi še Opozicija o 'blamaži', Janša: Dogajanje pomembnejše od fotografije

Poudaril je, da ima EU številne vzvode: "S številnimi državami, kjer so kristjani preganjani, ima trgovinske sporazume, kar je najbolj pomemben vzvod in tudi vzvod, ki vlade v teh državah zelo boli. S kolegi se trudim, da bi EU zoper največje kršiteljice človekovih pravic te vzvode in orodja, ki jih ima, tudi uporabljala."

Joveva se sicer ni strinjala, da se o žrtvah drugje v Evropskem parlamentu premalo govori, saj da so o tem že večkrat govorili tako v tej kot prejšnji sestavi parlamenta; tudi o Sudanu. Prav tako se ne strinja, da se preveč govori o Gazi. "Nihče ne zmanjšuje tragedij nobene žrtve, ampak če nekdo za dokaz tragedije, v tem primeru v Sudanu, pokaže napačno fotografijo in reče, da je to huje kot v Gazi, da v Gazi ni tako hudo, potem res ne more biti problem tisti, ki opazi to licemerje," je jasna.

Poudarila pa je tudi, da ne gre za antisemitizem, ko kritiziraš vlado Izraela in Benjamina Netanjahuja. "Judje niso Netanjahu, tako kot kristjani niso Janez Janša ali Matej Tonin," je opozorila.

Celoten pogovor v priloženem videoposnetku.

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