Tonin po letu vlade: Delali smo po svojih najboljših močeh

Minilo je leto od začetka epidemije in vlade Janeza Janše. Opozicija vladi med drugim očita, da ni bilo zadostne komunikacije in da obstaja nezaupanje v cepivo. "Zaupanje se lahko povrne samo z odkrito komunikacijo," je prepričan podpredsednik vlade in prvak NSi Matej Tonin. Dodal je, da Slovenija ne pri zadolževanju ne pri brezposelnih ne izstopa negativno in da nam gre objektivno dobro. Spregovoril pa je tudi dogajanju v koaliciji, njihovi stranki in zapisu Ljudmile Novak.

Vsi koalicijski partnerji so preteklo leto ocenili kot dobro, a so dejali, da so 80 odstotkov svoje energije vložili v spopad z epidemijo. Opozicija priznava težke razmere, a vladi očita nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme, podtaknjence v zakonih, ideološke teme, zavožen spopad zaradi veliko smrti ter dodaja, da strategija cepljenja ne deluje. Poleg tega je opozicija vladi očitala, da ni bilo zadostne komunikacije, obveščanja ljudi o cepivu, stranskih učinkov cepiva, da so ljudje v stiski, v strahu zaradi stranskih učinkov dan po cepljenju. Zaradi nezaupanja nekateri celo odpovedujejo prijave na cepljenje. "Zaupanje se lahko povrne samo s pošteno in odkrito komunikacijo,"je prepričan podpredsednik vlade in prvak NSi Matej Tonin.

"Po mojih podatkih so težave pri nekoliko manj kot dveh odstotkih cepljenih ljudeh. Na tem mestu nimam razloga, da ne bi verjel znanosti," je dejal in pojasnil, da so glede na znanost to običajni procesi."Znanost pravi celo, da morajo biti neke reakcije, da cepivo prime tako kot mora," je dodal. Verjame, da cepivo pomaga in tudi sam se bo cepil s cepivom AstraZenece, saj da "bomo na tak način najhitreje prišli nazaj v normalno življenje". "V tem letu vladna komunikacija definitivno ni bila najbolj optimalna in tu je še nekaj rezerv, ki jih lahko izboljšamo,"meni Tonin. "Verjemite pa mi, da smo se iskreno trudili in delali po svojih najboljših močeh,"je dejal in pripomnil, da kdor dela tudi greši in da so gotovo storili tudi kakšno napako. S cepivom AstraZenece se ne bo cepil zato, da bi pri ljudeh zbudil zaupanje, pač pa zato, ker se sam želi cepiti, saj verjame, da bo s tem pomagal, da se vrnemo v normalno življenje. "To je praktično edini način, ki ga imamo in verjamem znanosti, da je s cepivom vse v redu,"je dejal. Komentiral je tudi težave z dobavo cepiv in pojasnil, da se s težavo ne sooča le Slovenija, pač pa vse evropske države. "Tu so težave zlasti na relaciji, kakšno pogodbo je evropska komisija sklenila s farmacevtskimi podjetji. Tu zadeve niso bile najboljše in zdaj se kažejo težave. Vsaka država išče svojo pot, med njimi tudi Slovenija," pravi. Pojasnil je, da so se na covid skupini pogovarjali o tem, ali bi po kakšni drugi poti skušali dobiti dodatno cepivo. "Zaenkrat je bilo dogovorjeno, da zberemo ustrezne informacije, ko bodo podatki o možnostih, kakšna cepiva so na voljo prek drugih kanalov, se lahko sprejme odločitev," je dejal.

icon-expand Matej Tonin FOTO: POP TV

Načrt izhodne strategije Pred vlado je še dobro leto mandata. Hkrati pa se pri koaliciji kažejo nekatere težave, v nenavadni poziciji je DeSUS, saj je stranka razklana, težave pa so tudi v SMC. "Naredili bomo vse, da stvari, ki smo jih zapisali v koalicijsko pogodbo, tudi uresničimo,"je odločen Tonin. Dejal je, da je bilo v preteklem letu že veliko narejenega in da bo tudi v prihodnjem letu, ko upajo, da bo kriza tudi malo popustila, še veliko narejenega. "Vlada uživa večino v državnem zboru, kar se je doslej pokazalo pri velikih glasovanjih, zato si tu ne obetamo težav," je dejal. Glede Desusa pa ocenjuje, da je njihova vloga podobna vlogi, ki jo je imela Levica v prejšnji vladi. Če na stvari gledamo objektivno lahko ugotovimo, da gre Sloveniji dobro. "Tako z vidika dostopnosti do denarja, kot z vidika deleža brezposelnih. To so objektivni kazali in primerjalno gledano z ostalimi evropskimi državami, nam gre na tem področju zelo dobro," je prepričan. Pojasnil je, da ne pri zadolževanju, ne pri brezposelnih ne izstopamo negativno, pač pa pozitivno. Dejal je, da je bil, zaradi krize, ki ni evropska, pač pa svetovna, pristop držav takšen, da so se sproščale velike količine denarja, ki je na voljo vsem državam. "Države se s krizo spopadajo tako, da skušajo pospeševati potrošnjo. V primerjavo s prejšnjo krizo je to bistveno drugačen pristop, mislim, da je manj boleč,"je dodal.

"Novakova je večkrat poudarila, da je zelo zadovoljna z delom ministrske ekipe" Komentiral pa je tudi pozive iz članstva NSi po izključitvi Ljudmile Novak. Novakova je med drugim zapisala, da jo "zelo žalosti, da so mnogi kristjani del črede, ki naseda manipulacijam" in "slepo sledi nekomu, ki ni ne demokrat, ne kristjan in tudi desnica ne, kvečjemu skrajni desničar". Tonin je dejal, da so stališča Novakove že dolgo znana, že od začetka te vlade, ki ji ni bila najbolj naklonjena, a da se je prilagodila večini v Novi Sloveniji. "Večina se je določila, da oblikujemo vladno koalicijo in v njej trdno delamo. Rezultati po enem letu obstajajo in Ljudmila Novak je večkrat poudarila, da je zelo zadovoljna z delom ministrske ekipe," je dodal. "Če vam šef JJ ne bi zrihtal denarja, bi tudi rezultati izostali," je na Twitter zapisal uporabnik profila z imenom Jože Tanko iz partnerske SDS in s tem komentiral pohvale enoletnega dela NSi. Tonin je dejal, da Tanka pozna že dlje časa in da ga včasih "malo zanese". "In tu ga vsekakor je," je dejal Tonin. "Denarja ni zrihtal ne Janez Janša, ne Matej Tonin, ampak so ga zrihtali davkoplačevalci z njihovim pridnim delom in plačevanjem davkov. To je tisti vir, ki ga država ima in potem ta denar razdelimo preko proračuna in izpeljemo projekte.