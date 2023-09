Tonin o pozivu Logarjevi Platformi, odnosu s SDS in interventnem zakonu

Socializma pod krinko solidarnosti Nova Slovenija ne bo podpirala, je po letnem posvetu stranke glede odpravljanja posledic poplav jasna opozicijska NSi. Zakaj zagovarjajo izplačilo odškodnin prebivalcem, ki so jim poplave in plazovi uničili hiše in stanovanja, in ne nekega vsedržavnega graditeljstva novih hiš? Kaj menijo o dodatni obdavčitvi bank, ki bodo za sanacijo posledic poplav na leto prispevale 100 milijonov evrov? Zakaj so kljub uvedbi obveznega solidarnostnega prispevka glasovali za interventni zakon, ki ga je uvedel? Je poziv NSi Platformi Anžeta Logarja, naj se pridruži skupni listi na evropskih volitvah, resno vabilo ali gre le za provokacijo? O vsem tem smo povprašali predsednika NSi Mateja Tonina.