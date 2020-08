Tonin ob 20. obletnici ustanovitve NSi za krepitev stranke

"Novi obrazi in instant odrešeniki, ki naj bi čudežno spremenili vse, kar je v tej državi narobe, so se izkazali za fatamorgano. Pridejo in izginejo, " je pripomnil. Prav zato so za prihodnost Slovenije izjemno pomembne tradicionalne stranke, ki imajo jasen program in znano ekipo, je poudaril.

Predsednik NSi je na prehojeno pot ponosen. Kot je poudaril, je NSi postala sodobna sredinska krščanskodemokratska stranka zahodnoevropskega tipa. "V svoje središče postavljamo človeka in skrb za njegovo blaginjo. Zavezani smo svobodi, pravičnosti, varnosti in spoštovanju človekovega dostojanstva," je navedel.

Tonin je v poslanici spomnil na obdobje pred dvema desetletjema, ko so se njihovi ustanovitelji "odločili za vedno spremeniti Slovenijo" , saj so krščanski demokraciji ponovno dali mesto v političnem prostoru, s tem pa odločilno prispevali k izboljšanju politične kulture, utrjevanju demokracije in zagotavljanju blaginje.

Med dosedanjimi dosežki njihovih ministrov aktualne vlade je izpostavil prizadevanje za ureditev statusa vojakov in izboljšanje opremljenosti Slovenske vojske, ukrepe socialne politike v času epidemije novega koronavirusa ter posodabljanje cestnega in železniškega omrežja.

Med ključnimi izzivi pa je navedel dostop vseh do ustreznega zdravljenja, ustrezen odgovor na demografske trende, varovanje meja pred naraščajočim migrantskim valom in pravično pravosodje.

Čestitke prejeli iz vrst domače in tuje politične javnosti

Ob obletnici so v NSi prejeli več čestitk iz vrst domače in tuje politične javnosti. Med drugim sta se na Twitterju jubileja spomnila vodja Evropske ljudske stranke Donald Tusk in vodja politične skupine EPP v Evropskem parlamentuManfred Weber.

Tusk je na Twitterju zapisal, da si NSi že 20 let neutrudno prizadeva za stabilnost in napredek v državi ter za ohranjanje vrednot krščanske demokracije. V slovenščini je pripisal Čestitamo.

Weber je ob čestitkah poudaril, da se veseli nadaljevanja njihovega dobrega skupnega dela tudi v prihodnjih letih. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je NSi čestital za dve desetletji predanega dela za uspešno Slovenijo.

Za uspešna prizadevanja za razvoj Slovenije ter za krepitev EU na temelju krščanskih vrednot je NSi čestital tudi predsednik SLS Marjan Podobnik. V sporočilu za medije je izrazil zadovoljstvo nad uspešnim dosedanjim sodelovanjem med strankama, ki se ga nadeja tudi v prihodnje.

20. obletnico bodo s slovesnostjo zaznamovali 4. septembra

V NSi bodo 20. obletnico stranke s slovesnostjo sicer zaznamovali čez mesec dni, 4. septembra, ko v gosteh pričakujejo tudi Tuska. Danes pa so na spletu objavili pogovor Tonina s predstavniki podmladka njihove stranke. V njem je predsednik NSi med drugim izpostavil nekatere programske prioritete stranke, kot so dostojno življenje, varnost in ustrezna zdravstvena oskrba. Poudaril pa je tudi vlogo podmladka stranke kot njene gonilne sile.

Avgusta 2000 ustanovljena NSi, ki je nastala po izstopu nekaterih vidnih članov iz združene stranke SLS+SKD, se je prvič v DZ uvrstila oktobra 2000, in sicer z osmimi poslanci, leta 2004 pa jih je bilo z njihove liste izvoljenih devet. V aktualnem mandatu jo v DZ zastopa pet poslank in poslancev, v vladi pa trije ministri.

Poleg Tonina in prvega predsednika Andreja Bajuka je stranko doslej vodila še Ljudmila Novak, in sicer med letoma 2008 in 2018. Po izpadu iz parlamenta se je stranka v njenem obdobju leta 2011 uspela vanj vrniti.