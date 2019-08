Tonin po kritikah o premiku 'na sredino': Najbolj glasni so sami delali obrate

Kot je zapisal, so napadi nemudoma prišli z leve in z desne. "Levica se boji, da pade njihovo predalčkanje strank, kjer na desno vržejo vse, ki jih ne marajo in ki nasprotujejo njihovi dogovorni ekonomiji. Na desni pa so se ustrašili, da bi na slovenskem političnem travniku pognalo kaj novega, zato so se držali starih vzorcev, da je preventivno teptanje najboljša obramba," je zapisal Tonin o kritikah, ki so v zadnjih dneh leteli nanj in na stranko.

Dodal je, da je na sedanjem političnem zemljevidu Slovenije pri razvrščanju strank ključen odnos do preteklosti, konkretno do revolucije 1941 - 1945, in do Rimokatoliške cerkve v Sloveniji (RKC). "Tisti s pozitivnim odnosom do revolucije, naj bi bili levičarji, oni z negativnim pa desničarji. Levičarji naj bi imeli negativen odnos do RKC, desničarji pa pozitivnega. Tovrstno predalčkanje izpusti številna pomembna vsebinska vprašanja, ki so pomembna za jutri. Na primer, kakšne ekonomske politike zagovarja posamezna stranka, kaj si misli o sobivanju z drugimi narodi, kakšen ima odnos do okolja in podobno," je zapisal Tonin.

"Poslušam komentatorje, ki se imajo za velike svetovljane, kako z ihto razlagajo, da krščanski demokrati v Sloveniji ne moremo biti sredina, samo zato, ker nekateri izmed nas verjamemo v Boga, v življenje," je dodal in zatrdil, da v NSi nikogar ne vprašajo, v kaj in če veruje.

"Poslušam politične sopotnike, ki jih skrbi, da Nova Slovenija sedaj ne bo 'ne tič ne miš'. Najbolj glasni so tisti, ki so v svojem političnem življenju delali dramatične politične obrate. Nekoč zagreti marksisti, danes pa zanikovalci globalnega segrevanja," je bil oster Tonin.

Pojasnil je, da je NSi sredina po svojem načinu delovanja ali programskih usmeritvah že dolgo časa. Ob naslednjih volitvah pa sredino vidi v tisti polovici državljanov, ki se volitev ne udeležuje, ker so prepričani, da sta levica in desnica isti. Hkrati opozarja, da je za razvojne preboje Slovenije potrebno sodelovanje vseh.